La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/may/2019 Colella:

Fueron las palabras del concejal Marco Colella, del bloque RED x Argentina, al analizar el acatamiento que tuvo la quinta huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri. "Los argentinos le reclamaron una vez más al gobierno nacional respuestas a los reclamos que vienen planteando desde hace tiempo" sostuvo el edil Marco Colella tras analizar el acatamiento que tuvo la quinta huelga general. "El mensaje que dejan las medidas de fuerza, las movili-zaciones, los reclamos en todo el país es triste, porque deja en evidencia lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: un pueblo con carencias, un pueblo que la está pasando mal" afirmó Colella. Esta medida de fuerza "llena de esperanza a los que creemos que el camino es otro. Vemos que la gran mayoría de los argentinos se sienten engañados por Macri, Vidal y Abella en Campana" expresaron desde RED x Argentina y continuaron diciendo "estamos convencidos que estamos en el camino de recuperar la Nación con Alberto Fernández y Cristina Fernández, la Provincia de Buenos Aires con Kicillof y Magario y la ciudad de Campana con el mejor representante que se obtenga en la unidad del peronismo". "Estamos artos de la falta de trabajo, del hambre, de la mala calidad en educación, del abandono de los jubilados" dijo el concejal y agregó "la respuesta al paro debería ser con ideas, con propuestas, con corregir el rumbo equivocado. No con represión". Para concluir el referente de RED x Argentina en Campana comentó "Cambiemos gobierna infundiendo miedo, ya se dieron cuenta que no tienen respaldo de la gente y quieren generar miedo en los vecinos para que no salgan a la calle a defender sus derechos".



