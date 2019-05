Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA CRÓNICA "Nuevamente envió la foto que tengo en frente, no solo que no levantaron lo anterior sino que siguen tirando más. Yo mis impuesto los pago, pero acá nadie se hace cargo de lo que le corresponde, ni los recolectores de basura ni el juzgado, esto es en Jean Jaures entre Belgrano y Moreno", muestra Guillermo. ROMPIERON Y SE FUERON "Bertolini esquina Vicente López rompieron y no aparecieron más a dejar como estaba, ¿quién controla de la Municipalidad?", muestra Mauricio. TEMA SOLUCIONADO "Pérdida de agua en calle Gavazzi 666 casi esquina Colón, publicado ayer, ya fue resuelta. Se agradece el arreglo", muestra Sergio. #Dato personal de ABSA reparó la rotura de caño y pérdida de agua en Colectora Sur y Gavazzi, en la vereda de la Verdulería, si bien la colectora está siempre con agua de la calle, ésta pérdida empeoraba la situación. Ahora el local volvió a tener agua corriente. pic.twitter.com/5oNJ8lmXmb — Daniel Trila (@dantrila) 30 de mayo de 2019

