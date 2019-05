Como todas las temporadas y pensando en realizar la primera pesca de pejerreyes en nuestra zona de influencia, es que convoqué a dos grandes amigos el Dr. Juan Pérez y Oscar Suarez con quienes coordinamos esta jornada de pesca. De esta forma salimos bien temprano para realizar nuestra primera parada tradicional en La Estación del Pescador del amigo Tono Ciliberti donde nos proveímos de unas excelentes porciones de mojarras, realmente buen tamaño y buena cantidad por porción. Llegamos al camping Recreo Keidel donde tengo en guarda a "Gino" y comenzamos a sacar las lonas que lo cubren y a cargar todos nuestros elementos de pesca, fotografía y filmación, a esta altura ya nos estábamos dando cuenta que se estaba levantando un importante viento del Sudeste. Nuestra navegación con rumbo al Paraná Bravo nos demandó unos treinta minutos a cuenta de la marejada producida por el viento, fondeamos entonces frente al Alférez Nelson Page cerca de los juncales donde armamos nuestros equipos. Con todo listo nos largamos en un primer garete tratando de peinar los juncales, tarea esta nada fácil por el viento y la marejada de este día en donde el motor eléctrico de poco sirvió. A poco de comenzar el garete avisté mi primera corrida en una de mis boyas por lo que levanté la puntera de mi caña en una clavada certera, logrando de esta forma mi primer pejerrey de esta temporada de excelente porte muy vigoroso y combativo. Continuando en esta gareteada Oscar logró el segundo ejemplar de pejerrey de excelente porte, otro pique a la distancia en mi línea y al recogerla noté la falta del anzuelo, sin duda se trataba de palometa o doradillo, Juan continuó con otro ejemplar de pejerrey de los buenos y así luchando contra el viento y la marejada llegamos al final del garete en la boca del arroyo las piedras. Para mitigar un poco el viento decidí cruzar a la costa de enfrente sobre el juncal largo de la isla Volcán. Aquí estábamos al reparo total del viento y con el agua echa un aceite, nos largamos al garete y mi primer pique desaparecieron todas las boyas de la superficie, demasiado lindo me dije para ser pejerrey en el mismo momento que saltó fuera del agua un doradillo de casi dos kilos, ardua tarea para traerlo a bordo con la ayuda del copo que manejaba Juan. Foto filmación y al agua, regresamos entonces a garetear la zona del juncal largo del Bravo entre el Page y las Piedras, algo muy notorio era la temperatura del agua la que no descendía de los 18 a 19 grados. La jornada de pesca continuó con algunas capturas más de muy lindos pejerreyes, entremezclados con capturas de palometas y cortes de brazoladas provocándonos la pérdida de varios anzuelos. Todo lo comentado lo podes ver en nuestro programa televisivo Nº 777 de esta semana, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Juan y Oscar con algunos de los ejemplares capturados en este día.



Semanario del Pescador:

Pejerreyes por El Bravo

Por Luis María Bruno

