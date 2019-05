P U B L I C



Juan Manuel Belaustegui participó de tres Rally Dakar, que le dejaron secuelas en la cadera. Sin embargo, no se baja de la moto: este fin de semana estará en la organización y la competencia de una nueva fecha del campeonato provincial de motocross en su circuito "Al límite" de Zárate. Juan Manuel Belaustegui (51 años) espera en su circuito "Al límite" de su natal Zárate. Allí nos reencontramos después de algún tiempo. Es su lugar elegido para disfrutar de este momento de su vida. Con una filosofía distinta, muy particular, vuelve desde el centro porteño a buscar esa paz que dice haber hallado en este campo muy cerca de la ruta Panamericana. Y dice disfrutar como pocos estar aquí, donde concretó su propio circuito de motocross para poder desarrollar el deporte que desde chico lo atrapó y nunca más lo abandonó. Con María, su compañera de toda la vida, que también aceptó venirse para estos lados, van construyendo su futuro. "Acá encontré en serio la paz que necesitábamos, porque la rutina de estar en la oficina en medio de tanto ruido me permitió descubrir que eso no era lo mío. A veces pienso cuánto tiempo estuve allí hasta que salió esta posibilidad y en verdad no lo cambio por nada. Ahora con María viajamos todos los días, pero es mejor que estar allá", cuenta Belaustegui, con el infaltable mate en marcha, al igual que la nota. -¿Y por qué en Zárate? -Se dio así. Vinimos a ver el lugar y no dudamos. Si hasta tenía el predio exacto para hacer el circuito. -Hoy ya es un circuito muy conocido. -En el ámbito del motocross no tengas ninguna duda. Acá corrieron todos los campeonatos de todas las categorías y siempre vienen todos a probar en la semana. Y los sábados y domingos también. A ese nivel estamos bien posicionados. -Desde lo personal, ¿con quién te llevas mejor: con el piloto o con el dirigente? -Si bien son dos cosas diferentes, no tengo problemas con ninguna. Sí se disfruta más poder correr, eso es inigualable. Hace muchos años que lo hago y siempre traté de tomarlo como corresponde. -¿Y cómo sería? -Primero, uno siempre quiere ganar y estar adelante, pero también está bueno que puedas divertirte. Y entendiéndolo desde ese lugar es mucho más entretenido. Algunos creen que este deporte es muy peligroso y yo digo que es como todo lo que tenga que ver con competencias, con carreras: está en uno saber manejarse arriba de la moto y tomar ciertos recaudos que el paso del tiempo potencia más para sentirte más seguro en lo que estás haciendo. -¿Y cómo dirigente? -Las responsabilidades son distintas y de mayor contenido a la hora de realizar una competencia, porque se trabaja mucho en lo previo, pero también todo ese fin de semana de carrera. Y vos debes estar compenetrado con todo, porque creo que es la forma en la que se debe encarar. Así lo entiendo yo. -¿Desde lo económico cómo se encara? -Y llegas a un acuerdo con el alquiler del circuito y de allí se arranca. Pero como estamos por estos tiempos, creo que todos ponemos nuestro granito de arena por correr y no se realiza un gran negocio. Le damos prioridad a la pasión que llevamos dentro, porque hasta corro yo también. -Este fin de semana hay competencia acá. ¿Vas a estar? -Este fin de semana se corre una fecha del provincial de motocross. Es un festival de motos con todas las terminales y con pilotos que van desde los más chicos hasta los más grandes. Si te gusta ver saltar una moto debes venir. Y en cuanto a lo mío, estoy volviendo este fin de semana tras la operación de caderas, que son las secuelas que te dejan los Dakar -¿Qué experiencia te dejaron los Dakar? -Participé de tres y son experiencias fascinantes. Todo aquel al que le gusta desafiar la naturaleza debe intentar correr un Dakar. No se lo va a olvidar jamás. -¿Por qué en moto y no en cuatri o en auto? -Vengo del palo de las dos ruedas, ¿qué querés que haga? Era plantearme otro desafío con la moto y allá fuimos con mi equipo, que fue fundamental para tal logro. -Eran españoles… -Claro, si vos estuviste en la previa y charlaste mucho con ellos. Estaban fascinados con nuestro público; ellos no entendían por qué tanta pasión y tanto apoyo a los pilotos si en otros lugares del mundo casi que no los registraban. Y fue algo que se vio en todo el recorrido del Dakar en nuestro país. -¿Es un mito lo de los profilácticos? -Eso existe, pero no todos lo utilizan. Es muy de lo que andamos en moto, siempre llevamos profilácticos en las mochilas para cuando tenés ganas de orinar. Y para no parar y perder tiempo lo haces en uno de ellos, sino te manchas todo. Pero si bien es cierto, no todos deciden utilizarlo -¿Qué te deja haber corrido tres Dakar en moto? -Muchas cosas. Conoces lugares, conoces gente de otras cultura, atravesas lo impensado y sentís en muchas ocasiones hasta la voluntad de ayudar a tus rivales de carrera. Es una linda experiencia. -Por lo pronto, este fin de semana se viene otra carrera en tu circuito. -Sí, tenemos otra fecha del campeonato provincial y sigue creciendo el parque de motos, algo que lo hace más atractivo. Y además voy a correr, como te expresé anteriormente. Como para no olvidarme que aún estoy vigente, jejeje. Y es verdad. Porque le acercan su moto y ya colocándose el casco, Juan se despide. Y allá va, a continuar con su pasión, esa que lleva impregnada de toda la vida.

