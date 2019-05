Como local, el Tricolor perdió 33-27 por la octava fecha de la Segunda División de la URBA. Por la séptima fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Airs (URBA), Ciudad de Campana cayó 33-27 como local frente a Atlético Chascomús en un partido disputado el último sábado en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Para el CCC fue un paso atrás después de la gran victoria que había conseguido ante Los Cedros. Incluso, la derrota lo privó de avanzar hasta el noveno puesto de la tabla y quedó en el 11º lugar con 12 puntos. Ante Atlético Chascomús, el Tricolor tuvo un buen arranque y en los primeros 20 minutos de la primera parte logró una interesante ventaja de 17-3 gracias a tries de Juan Calvi y Facundo Cerdá (ambos convertidos por Calvi) y un penal del propio apertura. La reacción del visitante llegó con un try convertido y un penal que en apenas seis minutos redujeron el margen (17-13), pero sobre los 31, Martín Lescano arribó al ingoal de Chascomús, Calvi convirtió y la diferencia se volvió a estirar (24-13). Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, la visita repetiría la fórmula: en cinco minutos sumó un penal y un try convertido para limar definitivamente la distancia en el marcador (24-23). Encima, al inicio de la segunda mitad, volvió a llegar al ingoal Tricolor y pasó a dominar el tanteador (30-24). El complemento fue más parejo, sin tantas variantes en el resultado y por ello, recién a los 26 minutos volvieron a moverse las chapas: con un penal, Chascomús se alejaba en el marcador y establecía una ventaja que excedía el try convertido (33-24). Encima, el descuento de Ciudad (penal de Calvi) llegó faltando apenas dos minutos, por lo que el partido terminó 33-27 para Atlético Chascomús, que así logró su segundo triunfo de la temporada. La formación del CCC en esta oportunidad fue con Alan González, Didier Galeano, Leo Correa; Andrés Moreno, Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Franco Barco, Damián Colella, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Gabriel Pujol, Laureano Salas y Javier Pérez. Los demás resultados de esta octava fecha de la Segunda División fueron: Los Cedros 34-36 Del Sur Rugby; Tiro Federal de San Pedro 25-25 Las Cañas; San Miguel 29-48 El Retiro; La Salle 30-29 Mercedes; Club Argentino 46-22 Gimnasia de Ituzaingó; y Varela Junior 14-31 Virreyes. La próxima jornada se disputará este sábado y tendrá a Ciudad de Campana visitando a Del Sur Rugby. El resto de la fecha: Virreyes vs Club Argentino; Gimnasia de Ituzaingó vs La Salle; Mercedes Rugby vs San Miguel; El Retiro vs Tiro Federal de San Pedro; Las Cañas vs Los Cedros; y Atlético Chascomús vs Varela Junior.

CIUDAD QUEDÓ EN EL 11º PUESTO DE LA SEGUNDA DIVISIÓN. DERROTAS DE LOS JUVENILES Las categorías juveniles del rugby del Club Ciudad de Campana vieron acción el pasado domingo en el marco de los campeonatos de la URBA. Los Menores de 17 años cayeron como locales 58-47 frente a Champagnat por la 6ª fecha de la Zona Formativa A del Grupo 1. En tanto, los Menores de 16 años perdieron como visitantes por 19-12 ante Regatas de Bella Vista por la 6ª fecha de la misma zona. El próximo compromiso de los M17 será como visitante contra Marcos Paz Rugby, mientras que los M16 jugarán como locales frente a Alumni.

LOS JUVENILES DEL CCC JUGARON POR LA 6ª FECHA DE LA ZONA FORMATIVA A DEL GRUPO I. #Rugby Por la 8va fecha de la Segunda División de la URBA, Ciudad de Campana cayó 33-27 ante Atlético Chascomús con tries de Calvi, Cerda y Lescano, más tres conversiones y dos penales de Calvi. Así quedó 11° con 12 puntos. Su próximo rival será Del Sur Rugby. pic.twitter.com/SMNbuB1Jev — Pablo Scoccia (@chuecosco) 30 de mayo de 2019

Rugby:

Ciudad de Campana cayó ante Atlético Chascomús

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: