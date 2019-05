RIVER, POR EL TÍTULO Esta noche, desde las 21.30 horas, River Plate recibirá a Atletico Paranaense en el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. En el encuentro de ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con gol de Marco Rubén. "Va a ser un partido totalmente distinto al de Brasil, principalmente porque nosotros jugamos mal, nunca pudimos hacer pie. Además, tenemos la responsabilidad y por eso vamos a tener una postura opuesta", señaló Marcelo Gallardo, quien confirmó que Leonardo Ponzio volverá a la alineación titular. LEO PUSO PRIMERA En el tercer entrenamiento de la semana de la Selección Argentina que se prepara para la Copa América "Brasil 2019" y luego de haber arribado el martes, Lionel Messi se sumó ayer a los trabajos del combinado nacional que dirige Lionel Scaloni. El entrenador todavía no cuenta con los tres jugadores de River que hoy definirán la Recopa Sudamericana ante Atletico Paranaense (Franco Armani, Exequiel Palacios y Matías Suárez) ni con Esteban Andrada (el domingo atajará en la final de la Copa Superliga) ni con Juan Foyth (el sábado será parte de la final de la Champions League con el Tottenham). COPA SUDAMERICANA Hoy, desde las 19.15, Argentinos Juniors enfrentará como visitante a Deportes Tolima de Colombia en el partido revancha de la serie de 16vos de Final. En el encuentro de ida, jugado en La Paternal, el Bicho se impuso 1-0. El martes, tanto Independiente de Avellaneda como Colón de Santa Fe, los otros equipos argentinos en carrera, obtuvieron su pasaje a los Octavos de Final. PRIMERA B METRO Por el partido de ida de las semifinales del Reducido, All Boys igualó 1-1 como local frente a Acassuso en Floresta. La revancha se jugará el lunes desde las 21.10 horas. Antes, el sábado, San Telmo recibirá a Colegiales para tratar de sellar la serie que comenzó ganando 1-0 en Munro. TRIUNFAZO DE LONDERO En la segunda ronda de Roland Garros, Juan Ignacio Londero venció 6-2, 3-6, 6-3 y 6-4 al francés Richard Gasquet y se clasificó para la tercera vuelta del Grand Slam parisino. En dicha instancia, el cordobés enfrentará a otro local, Corentin Moutet, que ayer eliminó al bahiense Guido Pella por 6-3, 6-1, 2-6 y 7-5. En tanto, en el duelo de argentinos, Leonardo Mayer tenía ventaja sobre Diego Schwartzman hasta que el partido fue interrumpido por falta de luz. El correntino estaba 4-6, 6-3, 6-4 y 3-3 al momento de la suspensión. Hoy, también por la segunda ronda, se presentarán Juan Martín Del Potro (vs el japonés Yoshihito Nishioka) y Federico Delbonis (ante el italiano Fabio Fognini).

Breves: Fútbol

