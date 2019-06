Campana tendrá un refugio nocturno para personas en situación de calle

EL ESPACIO QUE SERÁ DESTINADO A ALBERGAR A LAS PERSONAS SIN TECHO

Será la primera vez que la ciudad cuente con uno. La Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio ultima detalles del espacio que estará destinado a brindar asistencia a las personas que no tienen hogar y pasan la noche a la intemperie. Por primera vez, Campana contará con un refugio para personas en situación de calle. Si bien el número de vecinos en estas condiciones es muy bajo, según un censo realizado en los últimos meses por la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, la apertura del lugar busca dar respuesta a una problemática que hasta ahora nunca la tuvo. El refugio – que se encuentra ubicado en el casco urbano -contará con camas y baño con ducha para que quienes asistan puedan pasar la noche en un ambiente cálido y no sufrir las bajas temperaturas típicas de la época. Días atrás, el intendente Sebastián Abella recorrió el refugio y afirmó que será un lugar de contención y asistencia ya que las personas no solo encontrarán allí un lugar para dormir sino también que contarán con el apoyo de un equipo interdisciplinario a fin de que puedan adquirir herramientas que le permitan mejorar su situación saliendo de su situación de calle y lograr autonomía.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ULTIMA DETALLES DEL ESPACIO.

