Por estos días se encuentra incomunicado a bordo de un barco carguero que lo lleva a él y a su moto hacia el norte de Panamá. El sueño americano de Gonzalo Firpo se consolida con el cruce hacia Centroamérica, una travesía que le demandó subirse junto con su moto a un barco carguero y navegar por el Mar Caribe. De hecho, el campanense se encuentra incomunicado: hasta ayer por la noche, su última conexión a WhatsApp había sido el martes. Firpo ya había avisado que estaría sin acceso a la red durante su período embarcado, que lo lleva o a la ciudad de Colón, donde nace el Canal de Panamá, o más al norte, a Miramar, a tiró de retomar su trayecto por la carretera Panamericana. "Estoy esperando con muchas ganas pasar la parte marítima para subirme a la moto otra vez y rodar", expresó Gonzalo en su último contacto con La Auténtica Defensa, cuando aguardaba la llegada de alguna embarcación en la costa de Puerto Obandia. El cruce de Colombia a Panamá debe realizarse en barco o avión ya que no hay rutas que atraviesen el tapón del Darién, una de las selvas más densas y peligrosas del mundo. "Al principio, cuando salí y no conocía bien, me lamentaba que no haya ruta en esa parte, pero ahora, habiéndolo pasado, me alegró que no la haya, porque es una experiencia nueva", reconoció Firpo. Y es que el cruce por mar le ha permitido disfrutar de algunas de las playas más hermosas del Caribe: descansar en arena blanca guarnecido del sol debajo de una palmera es una gran manera de empezar una esta etapa del viaje rumbo a Prodhoe, Alaska. El campanense señaló que sigue levantando a su paso las banderas de las Malvinas Argentinas y la Ley Nacional de Autismo. Además, va plantando un árbol en cada país que visita. "Extraño a la familia y los amigos, agradezco a los que me siguen apoyando y le mando un abrazo a todos los que me han mandado mensajitos al celular", dijo Firpo, cada vez más lejos de Campana, de a poquito más cerca de su sueño.

El motociclista debió abordar varias embarcaciones: ahora se encuentra en un barco carguero con rumbo norte.





Las playas del Caribe terminaron de convencer a Firpo de la conveniencia de hacer el cruce a Panamá por mar.



Destino Alaska:

Firpo ya está en Centroamérica

