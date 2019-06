Mujeres Sindicalistas de Campana-Zarate rechazaron la eliminación de las jubilaciones de amas de casa

P U B L I C



Cuestionaron la decisión del Gobierno nacional que, aseguran, responde a las exigencias de ajuste del FMI. El grupo Mujeres Sindicalistas de Campana-Zárate, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, se expresó en repudio al proyecto del Gobierno Nacional para eliminar el beneficio de jubilación para amas de casa a partir del mes de julio. "Las mujeres volvemos a quedar excluidas en lo económico, y en lo simbólico, perdemos el reconocimiento a nuestro trabajo", cuestionaron. Las gremialistas coincidieron en que la decisión responde al "acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" del Gobierno, y lamentaron el quite de "una verdadera reparación que hacía justicia, reconociendo el trabajo no pago, dentro y fuera de los hogares, otorgando una facilidad de aportes a las personas que no cumplieran con el requisito de acceder a la jubilación llegada la edad". "Muchas de estas mujeres fueron sentenciadas a la precarización y la marginalidad, algunas durante toda su vida, y otras desde los años `90, cuando con similares políticas económicas a las actuales se destruyó la industria y el trabajo, y donde el Anses registraba la menor contribución de aportes a la seguridad social de las mujeres en su registro", sostuvieron. "Las intenciones del Gobierno Nacional siempre fueron ampliar la edad jubilatoria, desfinanciar el fondo de garantía sustentabilidad y vaciar el Anses, para luego privatizar el sistema previsional. Denunciamos y nos movilizamos con nuestros compañeros y compañeras, porque sabíamos de qué se trataba: la destrucción del sistema previsional que compromete el futuro", añadieron. Las Mujeres Sindicalistas también rechazaron la propuesta de Cambiemos para la creación de una Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). "En este proyecto, las mujeres son brutalmente vulneradas en sus derechos. La PUAM no es una jubilación, es una pensión. Y este beneficio de carácter asistencial no solo representa el 80% de una jubilación mínima (cercana a los $8000), sino que además es incompatible con el desempeño de actividades en relaciones de dependencia o por cuenta propia, no genera derecho a una pensión y eleva la edad de acceder a ella, pasando de 60 a 65 años. De esta manera, las mujeres volvemos a quedar excluidas en lo económico, y en lo simbólico, perdemos el reconocimiento a nuestro trabajo, aquel al que somos empujadas por una política económica donde la timba financiera está sobre las personas", explicaron. Desde Mujeres Sindicalistas exigieron "la continuidad de las políticas de inclusión previsional con perspectiva de género, y no con una visión netamente electoralista". También reclamaron por "la intangibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)" y denunciaron "la ausencia de políticas que garanticen el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la Seguridad Social a través de la inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas".

La gremialistas remarcaron que la jubilación para amas de casa sacó a muchas mujeres "de la precarización y la marginalidad".



Mujeres Sindicalistas de Campana-Zarate rechazaron la eliminación de las jubilaciones de amas de casa

