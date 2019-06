El ex ministro de Economía dijo que "las sociedades avanzadas son las que buscan consensos y acuerdos, y nosotros estamos luchando por eso" El precandidato a presidente por Consenso 19 Roberto Lavagna aseguró este jueves que insistirá "por el camino del medio", luego de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se abriera a la negociación con el pero-nismo. Para el ex ministro de Economía, "la sociedad argentina está polarizada entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri". "Ambos han gobernado y no han tenido buenos resultados porque las sociedades polarizadas nunca avanzan. Las sociedades avanzadas son las que buscan consensos y acuerdos, y nosotros estamos luchando por eso", señaló Lavagna. Al visitar una fábrica de juguetes en Villa Soldati, el precandidato presidencial señaló: "Sacamos un proyecto del Consejo Económico y Social que tiene que ayudar al proceso de poner en marcha la economía. Aunque recibamos presiones de un lado y del otro, vamos a seguir insistiendo por el camino del medio". El ex funcionario se expresó así luego de que Massa encabezara el congreso del Frente Renovador, que finalizó con un documento en el que se lo habilitó a negociar con Unidad Ciudadana de cara a las elecciones.



Lavagna tras el acto de Massa: "Vamos a seguir insistiendo por el camino del medio"

