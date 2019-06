Presentaron al "Equipo Joven" de la Agrupación Jorge Varela

Se trata de chicos y chicas interesados en participar activamente en política, y que profesan el ideario peronista de los ex intendentes Jorge Varela y Stella Giroldi. Sobre ellos, Mariu Giroldi expresó que "no son el futuro, sino el presente más inmediato". El martes pasado se realizó la presentación oficial del "Equipo Joven" de la Agrupación Jorge Varela, conducida por la referente peronista local María Eugenia Giroldi. El evento se realizó en la sala principal del flamante espacio de participación política de la A.J.V., ubicado en De Dominicis entre Av. Rocca y Belgrano. Más de 30 chicos y chicas, de entre 16 y 25 años, se congregaron para charlar con Mariu Giroldi, para hacer preguntas, expresar ideas y presentar proyectos para mejorar la ciudad, y por supuesto para forjar lazos de amistad. La presentación del "Equipo Joven" sirvió además como excusa para cenar pizzas y pasar un grato momento entre "pequeños compañeros". Los integrantes del Equipo Joven –vecinos de distintos barrios de la ciudad, interesados genuinamente en la política y en encontrar soluciones a las problemáticas que aquejan sobre todo a sus propios vecindarios- ya habían estado llevando adelante actividades juntos, por ejemplo el sábado pasado, 25 de mayo, en el que estuvieron regalando escarapelas en la Av. Rocca, en la esquina del local partidario. Sobre la nueva formación juvenil, uno de sus miembros, Nicolás Bidegain, expresó que "es importante que los chicos y chicas participen en política, que no piensen que es "mala palabra" o "cosa de grandes". Otro de ellos, Federico Biggeri, explicó que la idea del Equipo es "generar un entorno agradable que fomente la militancia de los jóvenes, que los haga sentir protagonistas, y desde el cual se pueda aportar con ideas y con acciones para hacer de Campana una ciudad mejor" Giroldi, por su parte, expresó que "ellos y ellas no son el futuro, sino el presente más inmediato", y exhortó a todos los jóvenes que quieran sumarse a participar del Equipo Joven a acercarse al local de la Agrupación Jorge Varela, o a tomar contacto a través de sus nuevas páginas de Facebook (Equipo Joven - Agrupación Jorge Varela) e Instagram (@equipojo-ven.jorgevarela).

