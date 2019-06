Jorge Monzón. Foto: Facebook

En medio de una crisis fenomenal, la dirigencia política no ve otra salida mas que a la derecha. La crisis es tan grave que un gobierno de corte keynesiano, (conservador, aunque se lo suponga progresista dado su función última es la de preservar el orden burgués), se encontraría en serios problemas para poner en práctica esa falaz definición que es el Estado Benefactor por la sencilla razón de que no ingresa el dinero suficiente para incentivar el consumo y poner en marcha la vasta red social que lo nutre. El agro, principal fuente de ingresos no tiene ningún interés en apoyar este tipo de gobierno, salvo, claro, que vean peligrar sus privilegiados negocios. Pero esto no ocurre, no peligra, todavía, la propiedad privada ni las privilegiadas relaciones internacionales de los productores agropecuarios, solo está en peligro la estabilidad laborar de las masas trabajadoras y la subsistencia de los pocos pequeños empresarios que van quedando a cargo de las PYMES que viven tiempos de zozobra con pronósticos desesperantes. Sólo un estallido social, que triunfe, es decir, que derrote el ajuste y con ello al gobierno hambreador, podría detener esta sangría, claro que el costo a pagar en vidas será altísimo, y nadie está dispuesto a pagar semejante costo. Este gobierno miserable gasta más en armas que en salud pública y ya las está usando. La clase obrera sometida a la dictadura del patrón ( trabajar por lo que éste quiera pagar), abandonada a su suerte por la burocracia sindical, acosada por el temor a perder el empleo ante la desconfianza que genera su referencia sindical, es el reaseguro con que cuentan en el poder para seguir ajustando, porque aunque se vaya Macri, lo que no puede cambiar es el ajuste, eso no está en la mesa de ninguna negociación por estos días. El giro a la derecha ya se había preanunciado cuando en 2013 postulaba como 1er candidato en las listas a Insaurralde, un tipo sin carisma, sin historia, vinculado a la ortodoxia del peronismo (Duhalde), pero esa tendencia se profundizó cuando en 2015 la misma líder señalaba con su dedo al parecer infalible, al gobernador de Buenos Aires, quien también había sido señalado por las mismas causas que Alberto Fernandez, denunciado hasta el hartazgo por la prensa kirchnerista, denostado por todas las agrupaciones vinculadas al kirchnerismo mas duro, un tipo al que terminaron votando porque " si pierde Scioli, gana Macri". El equilibrio ecológico esta puesto en peligro cada vez que la máxima conducción del movimiento toma una decisión: millones de sapos han desaparecido fagocitados por millones de peronistas que hasta ayer nomás tenían muy en claro que Alberto Fernandez era un tipo de derecha "uno de la contra" y vaya uno a saber porque escolástica razón revelada a la incuestionable sabiduría de su líder es ahora el hombre fuerte. La mención a Gelbard, el Ministro de Economía del gobierno de Perón, no resulta incongruente si observamos cómo se desarrolló aquel plan ideado por el "último burgués nacional", denostado por Montoneros y odiado por Lopez Rega, si bien las diferencias con aquellos años es muy marcada dado que había pleno empleo, el plan de Gelbard constituía una trampa, lograr que los trabajadores acepten bajar el copete, tal es así que Rucci, al salir de la reunión en la que puso su firma aceptando una caída de los ingresos de sus representados dijo: "estoy firmando mi sentencia de muerte" tal vez no sea por eso que lo mataron, pero lo cierto es que el plan de Gelbard tenía como fin estratégico el acuerdo policlasista que siempre tiene como objeto que la clase obrera se quede en el molde, que no exija, que no reclame y que ni se le ocurra poner en cuestión la autoridad del patrón. En medio de esta crisis lograr eso no es poca cosa. Nuevamente, el candidato no es ni Massa, ni Macri, ni Alberto Fernandez; el candidato es el ajuste y la mención de Fernandez es la señal que el empresariado y los organismos de crédito, quieren escuchar. Eso de no dejar los principios en la puerta de la Casa Rosada esta vez no va a pasar porque el Vicepresidente atiende en el Congreso, de todas maneras el giro marxista del kirchnerismo se sintetiza en una frase de cúneo marxista, " Estos son mis principos, si no les gustan, tengo otros" dijo el celebre humorista Groucho Marx.



Opinión:

El giro marxista de Cristina

Por Jorge Monzón

