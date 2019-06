Efemérides del día de la fecha: 31 de mayo

DÍA MUNDIAL SIN TABACO Fue promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1998 por medio de la resolución WHA 42.19. El objetivo de este día es crear conciencia y desalentar el consumo en todas sus formas invitando a los gobiernos a participar activamente en la construcción de sociedades más saludables. Según la OMS, cada año el tabaco mata a más de 8 millones de personas, de las cuales 7 millones son consumidores y 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. La campaña de este año se centra en "el tabaco y la salud pulmonar" haciendo énfasis en las consecuencias negativas para la salud pulmonar, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas, y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud.



SE FIRMA EL ACUERDO DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS Ocurrió en el año 1952, luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Cepeda, cuando Justo José de Urquiza convocó a los gobernadores de las provincias a realizar un acuerdo con el propósito de sentar las bases de la organización nacional. Firmado en San Nicolás de los Arroyos, por eso su nombre, estaba conformado por 19 artículos donde se establecía la renovación del Pacto Federal; se convocaba al Congreso General Constituyente y se le confería al General Urquiza el manejo de los negocios del Estado, la responsabilidad de asegurar la libre navegación de los ríos y garantizar el eficaz funcionamiento del Congreso Constituyente bajo el título de Director Provisorio de la Confederación. Un artículo adicional le daba la oportunidad de firmar a aquellos gobernadores ausentes: "Los gobiernos y provincias que no hayan concurrido al Acuerdo celebrado en esta fecha, o que no hayan sido representadas en él; serán invitados a adherir por el director provisorio de la Confederación Argentina, haciéndoles a este respecto las exigencias a que dan derecho el interés y los pactos nacionales" La única provincia que no firmó fue Buenos Aires que no aceptaba que las provincias tuvieran el mismo número de diputados en el Congreso Constituyente y que se realizara el Congreso en Santa Fe. Otra razón fundamental era el hecho de que cada provincia debía aportar un porcentaje de lo recaudado por su comercio exterior al mantenimiento del gobierno, lo que perjudicaba a Buenos Aires por ser la provincia que más debía aportar. SE FUNDA LA 20th CENTURY FOX Un día como hoy en el año 1939 Fox Films y 20th Century Pictures se fusionaban para formar la 20th Century Fox. Los motivos de esta unión fueron el profundo impacto que causó la crisis del año 1929 en la industria cinematográfica, afectando especialmente a William Fox que estaba al borde de la bancarrota. Las primeras películas producidas fueron "In Old Chicago" (1937), un año después "Alexander´s Ragtime Band" y "Las uvas de la ira" (1940). En el año 1942, la compañía gana su primer Oscar en la categoría Mejor Película con "Qué verde era mi valle" Entre las películas producidas por esta compañía podemos mencionar "Titanic", "El planeta de los simios", "Alien", "Mi pobre Angelito" y "Avatar", entre otras.

Efemérides del día de la fecha: 31 de mayo

