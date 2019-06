P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OBRA DEMORADA "Av. Rivadavia, creo que muy demorada la obra, muy peligroso para el tránsito en general", muestra Luis Miguel. LO ARREGLAN LOS VECINOS "A puro corazón y humildad como la de esta gente que tengo en mi barrio, no existe! Para que las autoridades de Campana vean como se arreglan las calles con lo poco que tenemos. No hagan vista gorda, esto es el Barrio de las Praderas. Les hablo a las autoridades del municipio, ya que bien después necesitan los votos de uno, vienen corriendo y después se pierden", muestra Rolando. FALTA DE CAÑOS "Esto es en barrio la Josefa; calle Busso y Castaño. Desde que abrieron la calle Castaño estoy pidiendo caños porque cuando llueve se inunda todo. Espero una solución", escribe Mónica.

#QuejaVecinal pérdida de agua bajo el pavimento en Arenales 1087 entre Urquiza y Salmini. Además del verdín que torna riesgoso, el agua constante abajo debilita y provoca roturas del pavimento pic.twitter.com/mm75tzYN3R — Daniel Trila (@dantrila) 30 de mayo de 2019 #QuejaVecinal baja tensión en Las Praderas. La vecina que se comunica tiene un hijo discspacitado. La Guinge 849. Paga el servicio #ComoRecibimos Buen día, me gustaría que me arreglen mi cable de luz, mi luz es muy baja no puedo ni aspirar a mi hijo, tengo que desenchufar todo. pic.twitter.com/TkoLhyByrg — Daniel Trila (@dantrila) 31 de mayo de 2019 #QuejaVecinal olor a papas podridas. Vecinos de Villanueva, calle San Martín y General Savio hasta Rawson soportan permanente olor nauseabundo de un lavadero de papas ubicado en esa zona. Inspección Municipal estuvo en el lugar, pero no hicieron planta de tratamiento de efluentes pic.twitter.com/FAfnFnM6dO — Daniel Trila (@dantrila) 31 de mayo de 2019

31 de Mayo de 2019:

Quejas Vecinales

