Hoy tendrá lugar la primera clase del taller gratuito de guitarra organizado por la Universidad Popular de Somos Barrios de Pie. Será a partir de las 19:30 en la biblioteca popular Jean Jaures.

En la biblioteca popular Jean Jaures de calle San Martín, profesionales, técnicos y artistas de diferentes ramas se reunieron tras la convocatoria a conformar un cuerpo docente ad honorem para la capacitación de los sectores de bajos recursos.

Hoy a las 19:30 tendrá lugar la primera clase del taller gratuito de guitarra, vinculado al movimiento "1000 guitarras por Víctor Jara", que busca preservar la memoria y legado del artista chileno asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.

"A todos los que quieran participar, los esperamos con los brazos abiertos en San Martín 325, entre Mitre y 25 de Mayo. Los movimientos sociales no sólo tienen que resolver los problemas de la comida en los barrios, sino también, desde la educación popular y desde una mirada crítica de la realidad, poder llevar adelante estos talleres, no sólo en la biblioteca sino también en los barrios para que los compañeros puedan formarse e incorporar una cantidad de elementos y conocimientos que desde la educación formal no están contemplados", comentó Guillermo Varela, referente local de Somos Barrios de Pie.

El proyecto se conoce como Universidad Popular y ya funciona en Capital Federal y La Matanza. Próximamente tendrá también una sede en la ciudad de La Plata. La sede local de la Universidad Popular de Campana se llama Carlos "Quique" Elorriaga, en memoria del fallecido candidato a intendente, delegado de Siderca y testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal. Entre las capacitaciones que planea brindar inicialmente en Campana hay canto y música, cuestiones de género y violencia, y economía social.