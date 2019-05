P U B L I C



Ya están los clasificados campanenses a la etapa regional en Fútbol Abierto, Futsal y Fútbol Playa. Los Juegos Bonaerenses 2019 ya están en marcha y a nivel local, en los últimos días, se definieron los ganadores de las diferentes modalidades futbolísticas: Fútbol Escolar Abierto, Futsal y Fútbol Playa. Las competencias se desarrollaron con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Campana y en primera instancia se jugó "Fútbol Escolar Abierto" en la cancha de Lechuga FC, ubicada en Bellomo y Vigalondo. En esta especialidad, en la categoría Sub 14 se coronó el Colegio Dante Alighieri, mientras que en Sub 16 y Sub 18 lo hizo la Escuela Media N° 3. Estos tres equipos se clasificaron así para la etapa regional. En tanto, las otras dos modalidades se desarrollaron en las instalaciones del Club Ciudad de Campana. En Futsal, en las categorías Sub 14 y Sub 16 se clasificaron los equipos del Colegio Aníbal Di Francia, que vencieron al Colegio Dante Alighieri en sendos partidos definitorios. En tanto, en Sub 18, el Colegio Dante Alighieri sí avanzó a la etapa regional al superar en los penales al conjunto del Colegio Emanuel. Finalmente, en Fútbol Playa, los equipos que avanzaron a la etapa regional fueron el Sub 14 del Colegio Dante Alighieri y el Sub 16 de la Escuela Media Nº 3.

LOS PARTIDOS DE FUTBOL ESCOLAR ABIERTO SE DISPUTARON EN LA CANCHA DE BELLOMO Y VIGALONDO.





EN FUTSAL, LOS PARTIDOS SE DISPUTARON EN EL GIMNASIO PASCUAL SGRO DEL CCC.



Juegos Bonaerenses:

Fútbol; se definieron los ganadores locales de las distintas modalidades

