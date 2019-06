Perdió 3-0 como local, sumó su tercera caída consecutiva y la sexta en ocho presentaciones. A la noche siguiente después de haber caído ante Vélez Sarsfield como visitante, Ciudad de Campana no pudo recuperarse como local: perdió 3-0 ante Ferro Carril Oeste por la octava fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). La victoria del elenco de Caballito tuvo los siguientes parciales: 25-17, 25-20 y 25-22. Así, el Tricolor cosechó su tercera derrota consecutiva y la sexta en ocho presentaciones. Por eso se mantiene con 5 unidades en la 11ª ubicación de la tabla de posiciones. El encuentro se disputó el martes por la noche, en una jornada en la que Boca Juniors venció 3-0 a Club Italiano y en la que Municipalidad de Lomas de Zamora superó también 3-0 a Tortuguitas. Anteriormente, la octava fecha había comenzado el lunes, con la victoria 3-1 como visitante de Ciudad de Buenos Aires sobre River Plate con parciales de 25-21, 22-25, 25-23 y 25-22. De esta manera, "Muni", que en la séptima fecha perdió su invicto ante UAI, dejó a su vez al Millonario sin el suyo y, además, le robó la cima de la tabla de posiciones, que ahora comparte junto a Boca Juniors (ambos con un partido más que River). La octava fecha se completará el próximo lunes con Estudiantes (LP) vs San Lorenzo, UAI vs Vélez Sarsfield y UNTREF vs UNLaM. Antes, el sábado 1º de junio se disputará la novena jornada, que tendrá al Club Ciudad de Campana enfrentando como visitante a Universidad Nacional de La Matanza. Esa misma noche también se medirán: Boca Juniors vs Estudiantes (LP), San Lorenzo vs UNTREF, Ciudad de Buenos Aires vs Municipalidad de Lomas de Zamora, Ferro Carril Oeste vs UAI, Tortuguitas vs Club Italiano y Vélez Sarsfield vs River Plate.

EL TRICOLOR VOLVERÁ A JUGAR EL SÁBADO, COMO VISITANTE ANTE UNLAM.



Vóley:

División de Honor; Ciudad también cayó ante Ferro

