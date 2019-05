P U B L I C



El Tricolor enfrenta a Sportivo Escobar, mientras que el Celeste viaja a Capilla del Señor para medirse con Honor y Patria. La programación de la novena fecha del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ha determinado que los dos equipos de nuestra ciudad jueguen esta noche como visitantes. Por un lado, Ciudad de Campana buscará recuperarse de las dos derrotas sufridas ante los elencos de Pilar (Sportivo y Atlético) enfrentando a un duro rival como Sportivo Escobar, que a partir de las incorporaciones de Leandro Furlán y Pedro Amoroso (de cara a la próxima temporada del Torneo Federal) se ha transformado en un equipo de jerarquía para este certamen y actualmente tiene un registro de 5 victorias y apenas una derrota. El CCC, en cambio, pareciera hoy estar un escalón por debajo de los conjuntos que estuvieron en el último Torneo Federal. De hecho, ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos y ahora ostenta un record empardado de cuatro victorias y cuatro derrotas. Por su parte, el Campana Boat Club visitará a Honor y Patria de Capilla del Señor con la necesidad de volver al triunfo: hasta el momento, en seis presentaciones solo venció en el clásico frente a Ciudad de Campana. Por ello ocupa el último lugar de la tabla. En tanto, Honor y Patria no muestra mejores números (dos triunfos en ocho encuentros), pero cuenta actualmente con una plantilla con refuerzos de renombre para el Oficial de la ABZC como lo son Federico Michelini, Maximiliano Gutiérrez y Victorio Dente. Esta novena fecha se completará con los partidos que disputarán Defensores Unidos vs Independiente de Zárate, Sportivo Pilar vs Atlético Pilar y Central Buenos Aires vs Presidente Derqui.

Básquet:

Ciudad y Boat Club juegan hoy como visitantes

