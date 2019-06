Fue 25-23 en un partido en el que estaba en juego el liderazgo de la Quinta División de FEMEBAL. Después, los Celestes se recuperaron con una gran victoria ante Colegio Goethe por la Copa FEMEBAL. La Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club cayó 25-23 frente a Colegio Guadalupe "B" en un partido pendiente de la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). En este encuentro, disputado el pasado viernes en el Club Náutico Arsenal de Zárate, estaba en juego la cima de las posiciones de la categoría, que finalmente quedó en manos de Colegio Guadalupe, que ahora es líder con 25 unidades. En tanto, el CBC se ubica como escolta con 22 puntos junto a Comunicaciones. "Fue un partido muy parejo, muy intenso, de mucha velocidad. La diferencia la marcaron con la gran actuación de su arquero", le contó el entrenador Eduardo Godoy a La Auténtica Defensa. De hecho, al término de la primera parte, el Celeste se imponía 10-9. Los máximos anotadores del equipo de nuestra ciudad fueron Leonel Dente (7 goles), Luciano Díaz (6) y Gonzalo Comínguez (5). La planilla ofensiva la completaron Franco Parrilla (2), David Piaggio (2) y Félix Walsh (1). El próximo compromiso de los Mayores del CBC será el domingo frente a Juventud Unida "B" como visitante, en una jornada en la que también jugarán: Colegio Guadalupe "B" vs All Boys, Comunicaciones "B" vs Auxiliar Merlo "B", Defensores de Glew vs Municipalidad de Vicente López "C", Municipalidad de Almirante Brown vs UNLu "C", Colegio José Hernández vs CEDEM Caseros y Deportivo Morón vs SAG Polvorines "C". COPA FEMEBAL En tanto, el domingo, la Primera Caballeros del CBC disputó su segundo partido de la Copa FEMBAL 2019, un certamen que mezcla a los equipos de las distintas divisiones. Y los Celestes lograron su segunda victoria ante un rival de una categoría superior: en la primera fecha de la Zona 3 habían vencido 37-33 a Municipalidad de Escobar (de Cuarta División) y, ahora, por la segunda jornada, superaron 29-22 a Colegio Goethe (de Tercera División). Este encuentro se disputó también en el Club Náutico Arsenal de Zárate y mostró al equipo de nuestra ciudad muy firme en el segundo tiempo, porque después del 14-14 de la primera parte, llegó a estar tres goles abajo en el marcador, pero a partir de su buena defensa logró recuperarse y marcar claras diferencias en el complemento. "Lo más destacado fue la defensa, con un rendimiento excelente, mucha entrega, cooperación y decisión. Fue la base del triunfo contra un rival de nivel superior", afirmó el DT Eduardo Godoy. En la ofensiva se destacó la actuación de Leonel Dente (9 goles), pero también sumaron Gonzalo Comínguez (6), Félix Walsh (5), Franco Parrilla (3), Daniel Sirolli (2), Tomas Dannemann (2), Joaquín Pérez (1), Julián Barletta (1) y Eduardo Grillo (1). Para completar el fixture de la Zona 3 de esta competencia, al Boat Club le resta su encuentro ante San Marcos, de la Séptima División de la FEMEBAL.

EL CBC NO PUDO CON COLEGIO GUADALUPE, PERO LUEGO SUMÓ UN GRAN TRIUNFO ANTE GOETHE.

