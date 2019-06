Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DELPO SUFRIÓ, PERO PASÓ Juan Martín Del Potro necesitó cinco sets y algo más para vencer al japonés Yoshihito Nishioka y superar la segunda ronda de Roland Garros. Es que el tandilense padeció un resbalón en la parte final del primer set que repercutió en su rodilla y así debió afrontar inconvenientes físicos que hicieron mermar su rendimiento. Pero finalmente logró imponerse por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) y 6-2 para sellar su pasaje a la tercera ronda, instancia en la que se medirá mañana frente al australiano Jordan Thompson. "Tenía sensaciones que me preocupaban dadas las pasadas lesiones que he sufrido", señaló Delpo tras lo vivido ayer. "He tenido que tener mucho cuidado. Pero he sido fuerte mentalmente en los juegos siguientes para saber qué tenía que hacer. Finalmente, ese combate mental lo he ganado. La pasión está", agregó. La actuación de los argentinos de ayer en París también dejó la victoria de Leonardo Mayer sobre Diego Schwartzman. El correntino completó en cuatro sets (4-6, 6-3, 6-4 y 7-5) el partido que había comenzado el miércoles y hoy se medirá ante el francés Nicolas Mahut por el pase a Octavos de Final. Lo mismo buscará también hoy Juan Ignacio Londero ante otro local, Corentin Moutet, verdugo de Guido Pella. En cambio, Federico Delbonis no pudo con el italiano Fabio Fognini (9º preclasificado), quien se impuso 6-4, 3-6, 6-3 y 6-3 para avanzar a tercera ronda. JAGUARES CONFIRMADOS Este sábado a las 6.45 (hora argentina), los Jaguares enfrentarán a los Reds de Australia por la 16ª fecha del Super Rugby 2019 y en su último partido de la actual gira que están realizando por Oceanía. Para este compromiso, el head coach Gonzalo Quesada dispuso nueve cambios y la formación de la franquicia argentina será con Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Lucio Sordoni; Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Guido Petti, Tomás Lezana, Javier Ortega Desio; Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Matías Moroni, Santiago Carreras; y Juan Cruz Mallía. Actualmente, Jaguares es líder de la Conferencia Sudafricana y se ubica en el segundo puesto de la Tabla General. Y tras el encuentro de mañana cerrará la fase regular en nuestro país, recibiendo a Sharks y Sunwolves. BASQUET: LIGA NACIONAL Por los Cuartos de Final, Instituto de Córdoba quedó a un triunfo de las semifinales tras vencer 96-85 como local a Regatas Corrientes en el segundo juego de la serie. En cambio, Olímpico de La Banda superó 81-70 como local a La Unión de Formosa y así niveló 1-1 la otra llave de ese sector del cuadro. Del otro lado, San Lorenzo le ganó 70 a 65 el primer juego a Boca Juniors, mientras que Comunicaciones de Corrientes también comenzó al frente ante Ferro Carril Oeste al imponerse 96 a 77 como local en el inicio de la serie. PLAYOFFS EN ESPAÑA Ayer comenzaron los Cuartos de Final de la Liga Española de Básquet. El Real Madrid derrotó por 98 a 75 al Manresa como local con 5 puntos y 6 asistencias de Facundo Campazzo y 8 puntos y 2 rebotes de Gabriel Deck. En tanto, el Baskonia fue sorprendido en su casa por Zaragoza, que se impuso 91-81. Luca Vildoza y Patricio Garino sumaron 5 y 9 puntos, respectivamente, para el conjunto vasco. La acción continuará hoy con: Barcelona vs Joventut (Nicolás Laprovittola y Marcos Delia) y Valencia Basket vs Unicaja Malaga.

