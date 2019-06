Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







RIVER RECOPADO Anoche, River Plate venció 3-0 como local a Atletico Paranaense y se coronó campeón de la Recopa Sudamericana. Con goles de Ignacio Fernández (después de un penal concedido vía VAR), Lucas Pratto y Matías Suárez (estos dos en tiempo adicionado), el Millonario dio vuelta la serie que comenzó perdiendo 1-0 en Brasil y festejó un nuevo título continental. Con esta conquista, el entrenador Marcelo Gallardo llegó a 10 títulos y se convirtió en el director técnico más ganador en la historia de River Plate. Todo empezó con la consagración en la Copa Sudamericana 2014, eliminando en semifinales a Boca. En 2015 llegaron la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Suruga Bank. En 2016 sumó una nueva Recopa Sudamerciana y la primera Copa Argentina para River, que un año después repetiría la historia. Y en 2018 llegó lo mejor: la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores, superando en ambas ocasiones a Boca Juniors en la definición. HOLAN AFUERA Ayer, se conoció que Ariel Holan no continuará como entrenador de Independiente, después de dos años y medio en el cargo. Según trascendió, la Comisión Directiva del Rojo haría uso de una cláusula del contrato que indicaba que el vínculo podía romperse unilateralmente al final de cada temporada. Y aunque todavía no hubo comunicación oficial respecto a esta resolución, comenzó a circular el nombre de Sebastián Beccacece (quien resolvió el miércoles que no continuará en Defensa y Justicia) como candidato a suceder a Holan. JUEGA EL SUB 20 La Selección Argentina Sub 20 cerrará hoy su participación en la primera fase del Mundial de Polonia cuando enfrente desde las 15.30 horas a Corea del Sur por la tercera fecha del Grupo F. El combinado dirigido por Fernando Batista ganó sus primeros dos partidos y ya está clasificado a los Octavos de Final, aunque necesita un empate para asegurarse el primer puesto de la zona. ¡NUEVE GOLES! Ayer, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia, Noruega derrotó 12 a 0 a Honduras con 9 goles de Erling Haaland, quien se convirtió en el futbolista que más goles convierte en un partido en una Copa del Mundo. Con este resultado, la Selección escandinava consiguió sus primeros tres puntos y mantiene vivas sus chances de clasificar a los Octavos de Final (para ello necesitaría que Argentina le gane a Corea del Sur, por ejemplo) EL BICHO A OCTAVOS Argentinos Juniors se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana tras igualar ayer 0-0 como visitante con Deportes Tolima de Colombia. De esta manera hizo valer el triunfo 1-0 conseguido en La Paternal en el partido de ida. Su próximo rival será Colón de Santa Fe, que el martes había eliminado a River Plate de Uruguay. CHELSEA CAMPEÓN Con goles de Giroud, Pedro y doblete de Hazard, Chelsea le ganó 4-1 el duelo inglés a Arsenal y se coronó de la Europa League. El arquero Wilfredo Caballero y el delantero Gonzalo Higuaín estuvieron entre los suplentes del campeón. Mañana sábado, otros dos equipos ingleses protagonizarán la final de la Champions League: Tottenham y Liverpool.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: