Abella entregó actas de Protección de la Vivienda a 15 familias

En el salón Ezio Mollo, el Intendente Sebastián Abella encabezó el acto donde se hizo entrega del régimen de protección de la vivienda familiar a vecinos de la ciudad. Este jueves, en el salón Ezio Mollo, el intendente Sebastián Abella encabezó el acto de entrega de actas de Protección de la Vivienda a 15 familias de la ciudad. Con este beneficio, los vecinos pueden tener la tranquilidad y certeza de que su hogar y la familia están resguardados. Y lograron obtenerlo tras tramitarlo gratuitamente a través del Municipio. Durante el acto, el intendente Sebastián Abella subrayó la importancia de esta protección de la vivienda familiar y aseguró que "desde la Dirección de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social hicimos un gran esfuerzo para completar estos trámites". Además, mencionó que "para esta gestión es prioridad garantizarle al vecino el acceso a su escritura, primero, y luego, al Bien de Familia". En este sentido, informó se entregaron más de 500 escrituras en tres años. "Hay un gran equipo de trabajo para poder ofrecer trámites ágiles y rápidos. Con mucho compromiso logramos regularizar la situación de cientos de familias. Seguimos trabajando con un doble desafío. Por un lado, concretar con rapidez los trámites que nos ingresan; por otro, desencajonar aquellos que están archivados", completó Abella. Junto a él estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi; y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras. También, la directora de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social, Luciana Puglisi y el subdirector de Banco de Tierras, José Brito. Liliana y Antonio Villagra, un matrimonio de barrio Siderca, resultaron ser beneficiarios y manifestaron su alegría al finalizar el acto de entrega. Liliana comentó sobre su espera durante un año para recibir el beneficio: "Hoy tenemos la alegría de haberlo conseguido. Sabemos que esto nos protege de cualquier eventualidad. No es solo un papel sino también es un resguardo para nosotros y nuestros hijos". Por su parte, Antonio destacó que "es muy importante en esta vida tener algo propio como, en este caso, "un techo". Si uno no tiene una casa no es nadie. Hicimos este trámite para asegurarnos que el día de mañana nuestra casa sea para ellos. Hoy disfrutamos y festejamos". DONDE ASESORARSE Los vecinos interesados en acceder a este beneficio como también a la escritura de su vivienda deberán acercarse a la Dirección de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social (ubicada en 25 de Mayo 856) de lunes a viernes de 7 a 14.

Abella entregó actas de Protección de la Vivienda a 15 familias

