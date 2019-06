Se realiza la novena Colecta Alimentaria

Será hoy, sábado 1º de junio, de 10 a 15 horas. La actividad es propuesta por el Colegio Padre Aníbal María Di Francia. Se recolectarán alimentos no perecederos que serán destinados instituciones educativas y sociales de la ciudad. Este sábado 1º de junio llega la 9º Colecta Alimentaria de la Comunidad Educativa del Colegio Padre Aníbal Di Francia. La actividad será de 10 a 15 horas. Tomará como punto de partida y finalización el gimnasio del Colegio, ubicado en la calle Las Heras, entre avenida Balbín y Capilla del Señor. Se estarán recolectando alimentos no perecederos tales como polenta, arroz, aceite, fideos, cacao, galletitas, azúcar y leche en polvo, entre otros. Al concluir la jornada, todo lo recaudado será entregado a la Casa de Día Padre Aníbal, el Jardín de Infantes Nº 905, la Escuela Nº28 de Islas, el Centro de Formación Laboral "Nuestra Señora de Islas" y la Capilla del barrio San Cayetano. La colecta fue declarada de Interés Municipal a través del Concejo Deliberante, según anunció la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. "Es muy gratificante ver a los jóvenes ser parte de esta iniciativa. Es un gran gesto de amor de su parte", destacó. Se trata de un proyecto institucional educativo y este año se lleva a cabo en el Día de San Aníbal con el lema "Tú eres un bien para mí". Los chicos saldrán en grupo siempre acompañados por docentes y padres con un recorrido determinado. Estarán identificados con un chaleco color amarillo y la visita será puerta a puerta. No reciben dinero ni ingresan a ningún domicilio. Además, habrá un grupo de jóvenes –acompañados por docentes- estará ubicado en el ingreso de los supermercados Carrefour y Coto. Por su parte, Sergio Baigorri –en representación de la Unión de Padres de Familias- subrayó que "esta iniciativa que comenzó en el 2011, caló hondo en nuestra comunidad educativa convocando a padres, alumnos y docentes". Además, destacó el valor de "entregar nuestro tiempo y nuestra energía por el bien de otro. Es muy satisfactorio saber que el trabajo no fue en vano y tuvo un beneficio para los demás". Lo que SI se puede donar: Alimentos no perecederos. Productos enlatados (atún, salsa de tomate, etc.), productos en cartón/plástico (azúcar, harina, avena, etc.), granos y pastas (arroz, fideos, etc.). Lo que NO se puede donar: verduras, frutas, plata, ropa, alimentos abiertos, juguetes, alimentos vencidos, panificados, productos de limpieza.



EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD



Este sábado se llevara a cabo la 9 Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia bajo el lema “Tu eres un bien para mí".



Se realiza la novena Colecta Alimentaria

