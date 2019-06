El barrio de mi infancia… la calle Paso

Mientras esperaba a que el sueño se adueñe de mi y poder descansar vinieron a mi mente imágenes de mi infancia. Más precisamente del Barrio de mi infancia. De pronto aparecieron aquellos vendedores ambulantes (el lechero, el afilador, el plumerero), pero el que más recuerdo se llamaba Serafín y era el panadero del Barrio que con su camioneta repartía los miñoncitos, felipes y tortitas negras…todo recién hecho. Parece que fuera ayer que se paraba en la puerta de casa y todas las vecinas incluyendo a mi madre se juntaban en la vereda para recibirlo. Mi barrio de la infancia…de la calle Paso entre Estrada y Jean Jaures a pasos de mi querida Escuela Nº 7. En esa cuadra vivian: Familia Oliveira-Vazquez (la tan recordada y querida maestra Delia, mi maestra particular y vecina). Tambien Luraschi, Tello, Mansilla, Tonelli y en la esquina los Laita. Si cruzaba enfrente me encontraba con la familia Dopazzo, Mecha Calvi, la familia Gentilini, la familia Frerking (en donde pasé mi infancia jugando con Maria Alejandra). En la esquina de Estrada y Paso vivía la familia Baigorria y haciendo cruz en Paso y Estrada estaba Lala Romano y los Del Pardo (Miriam y Jorge amigos de la infancia). En la esquina de Jean Jaures y Paso los Georgescu. Si doblaba por la Jean Jaures hacia la Brown me encontraba con el "Almacén de Mura" al que muchas veces me mandaba mi madre. Y si seguimos por Paso hasta 9 de Julio nos encontrábamos con el almacén de Olivero que nos aceptaba la libreta para comprar diariamente y pagar a fin de mes. Tambien ahí cerca estaba el almacén del "Don Samuel" al que no íbamos tan a menudo pero comprábamos muchas cosas también, hasta me acuerdo cuando estaba en Paso y 9 de Julio en la esquina ese almacén hasta discos simples (de vinilo) comprábamos. Como no recordar el almacen de los hermanos Mazzei!! Ahí íbamos bastante seguido. Qué lindo era el barrio! Qué lindo aquel tiempo donde éramos chicas con mi hermana y no había peligro. Miro para atrás y sí, realmente tuve una infancia felíz, donde no existía el celular: los nenes jugaban con los autos de rulemanes y nosotras a la mamá haciendo comidita con tierra y barro… La década del 70, otro mundo…otra vida. Nelda Fischer



El barrio de mi infancia… la calle Paso

Por Nelda Fischer

