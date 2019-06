Mosqueira: "Me alejé del radicalismo para seguir siendo radical"

Ariel Mosqueira, presidente de Vamos Campana y referente de los Irrompibles en la ciudad, se expresó y cuestionó la decisión de Convención Nacional de la Unión Cívica Radical de seguir apoyando a Macri. El lunes 27 de mayo, en Parque Norte se llevó a cabo la Convención Nacional del Radicalismo donde, luego de seis horas de debate, se ratificó la permanencia de la UCR en Cambiemos. Respecto a esta decisión, el presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, manifestó: "es muy raro lo que está pasando con la UCR, porque no tiene cargos de relevancia y sus principales voceros públicos no son funcionarios de este gobierno y, hoy por hoy, acompañan políticas de Estado que entran en contradicción con su historia e identidad". "La decisión que adoptaron no estuvo constituida en un proyecto de país a futuro, solamente discutieron una táctica electoral. Con esta decisión derriban el pasado histórico del radicalismo que, cuando se fundó en 1890, fue la causa contra el régimen que representaba los sectores oligárquicos del país. El lunes la convención proclamó un nuevo proceso de derechización con instinto conservador, que el propio Raúl Alfonsín cuestionaba, colocándolo a Mauricio Macri como un límite para no traicionar los principios del radicalismo", continuó. El referente siguió manifestando: "El radicalismo nació con tres revoluciones armadas que en nada se asemejan a los líderes del mercado, es por ello que me alejé del radicalismo para seguir siendo radical". Y concluyó: "Lamentablemente las políticas apoyadas en esta convención muestran a las claras el retiro del Estado, el achicamiento de la democracia y el acostumbramiento de discutir el ajuste. En ese sentido el ciudadano está necesitando alguien que lo represente, que proteja el trabajo, la industria nacional, la pequeña y mediana empresa industrial y comercial. Por ello creo necesario iniciar el camino de la construcción política a partir de las ideas y no solamente desde las candidaturas".

Ariel Mosqueira, dirigente radical en Vamos Campana.



Mosqueira: "Me alejé del radicalismo para seguir siendo radical"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: