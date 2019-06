P U B L I C







Olga García La estrategia electoral iniciada por Cristina y Alberto, Fernández-Fernández, ha provocado en poco tiempo cambios profundos de la situación que enmarca la etapa pre-electoral. El auto desplazamiento realizado por Cristina no encaja en el razonamiento individualista del oficialismo. No ven como eje electoral el objetivo social y nacional sino los intereses individuales o de sectores económicos que los beneficien. La mirada estratégica sostenida abarca el contexto latinoamericano y mundial, como marco de objetivos que no pueden plantearse sin tener en cuenta esa realidad. El valor de la política como espacio de participación social se reinstaló con fuerza y rapidez a pesar de la campaña oficialista de desprestigio sostenida en el espacio de medios periodísticos. El peronismo a través de propuestas sostenidas durante años demostró no ser hecho maldito sino la más importante opción popular con objetivos sociales, de soberanía, autodeterminación, educación, salud y crecimiento económico. Estas elecciones tienen un marco de acuerdo amplio entre diversos sectores sociales. Las clases medias han padecido un deterioro muy profundo, un sector de la burguesía nacional pequeña y media también, los trabajadores sufrieron un fuerte impacto de empobrecimiento. La reciente posición de Massa implica el fortalecimiento del espacio de unidad opositora. La fórmula Alberto-Cristina ha roto el armado ataque oficialista, creó una realidad nueva que implica no solo el cambio de orden de los nombres sino una postura de inclusión más amplia que se vive como necesidad indispensable, es la condición necesaria como marco de un gobierno adecuado a la situación de crisis en que se nos deja el país.

Opinión:

Un camino de esperanza

Por Olga Garcia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: