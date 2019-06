En el teatro Pedro Barbero, el martes 4 desde las 18 se proyectará "No me mates" con la presencia de Corina Fernández, la sobreviviente del intento de homicidio en quien se inspiró el film. Ya pueden retirarse las entradas gratuitas. En el teatro Pedro Barbero, el próximo martes 4 de junio desde las 18 se llevará a cabo una jornada de Cine Debate en el marco de las actividades programadas por la semana de #NiUnaMenos. Con la organización de la Jefatura de Gabinete del Municipio –a través de la Dirección de Derechos Humanos-, el público podrá participar de la proyección "No me mates" (2016). La jornada contará con la presencia de Corina Fernández, la sobreviviente del intento de homicidio en quien se inspiró el film. Quienes estén interesados en ser parte de esta propuesta podrán retirar sus entradas gratuitamente. Para ello, deberán acercarse a la Dirección de Cultura (San Martín 373, 1º piso) de lunes a viernes de 8 a 14. SOBRE LA PELÍCULA "No me mates", con la dirección de Gabriel Arbós, es una mezcla de documental y ficción sobre la historia de Corina Fernández. Como todos los días, el 2 de agosto de 2010, Corina llevó a sus hijas al colegio. Al dejarlas, su pareja, Javier Weber (disfrazado de anciano), le disparó seis tiros con un revólver calibre 32, en la calle y a plena luz del día. Acertó tres y erró los otros tres. Corina sobrevivió milagrosamente, aunque hasta el día de hoy lleva dos balas en un pulmón.



La película se proyectará en el teatro Pedro Barbero



En el marco de #NiUnaMenos, se realizará una jornada de Cine Debate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: