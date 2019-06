Nombre real; Contursi José María. Seudónimo: Katunga Poeta y letrista 31 de octubre 1911 - 11 de Marzo de 1972. Lugar de nacimiento: Lanús (Buenos Aires) Argentina. Letrista esencialmente poético, sensible y prolífico, José María Contursi, gestó gran número de éxitos. Contribuyó como pocos con su lenguaje culto a elevar la calidad media del tango canción. Concibió numerosas piezas célebres junto a varios de los mejores compositores, que veían en él a un letrista de oficio, donde sus versos siempre creaban el clima propicio. Su primer obra conocida, el vals "Tu Nombre" data de 1933, casi 20 años despues de que su padre, Pascual Contursi, diera a luz el tango canción en esas noches de la pequeña Montevideo. Pascual había muerto loco en 1932 y las historias prostibularias de sus letras ya no ocupaban a los nuevos vates populares, vibrando hacia los asuntos sentimentales, por lo común en torno de amores frustrados. Y fue este el territorio. No recurria al lunfardo (le gustaban mas términos como: lluvia, hastío, hálito, fulgor, bruma) y era raro que dedicara algún verso a la descripción del barrio, tan consecuente fue con esta actitud poética que despejó a la protagonista de una de sus letras mas divulgadas. "Grisel" (música del pianista Mariano Mores) en esos apenas discretos versos de 1942 (el lo consideraba su mejor tango pero dista de serlo). Contursi se reprocha haber seducido y abandonado a una muchacha y llora con desconsuelo tardíamente enamorado de ella, porque entre tanto lo olvidó. En la vida real este melodrama terminó ante al altar, Susana Gricel Vigano contrajo enlace con su verdugo sentimental. José María Contursi, aportó el producto de su inventiva a la gran demanda de tangos canción, a partir de fines de los "30" el decisivo papel de los cantores en las orquestas exigía un repertorio pensado para ellos y ajustado a los gustos de la época. Vocalistas como Alberto Marino, Juan Carlos Casas, Raúl Iriarte, Libertad Lamarque y Julio Sosa, entre otros, se apoyaron en letras de "Katunga" para alcanzar éxitos históricos. Entre sus letras sobresalientes deben mencionarse: "Claveles Blancos" "Lluvia sobre el mae" y "Tabaco" con música de Armando Pontier. "Cristal" y "Tu piel de jazmín" con Sebastián Lombardo, "Despojos", Federico Scorticati "Mi tango triste" y "Garras" y "Evocándote" Anibal Troilo, "Un alma buena" Aquiles Aguilar, "Milonga de Mis amores" Pedro Laurenz "Tu" José Dames y el vals "Bajo un cielo de estrellas" con Hector Stamponi y Enrique Francini. La nómina de los músicos con los que compartió la creación, incluye también figuras del relieve de: Joaquín Mora, Charlo, Carlos Di Sarli, Osvaldo Frecedo. Antonio Rodio, Osmar Maderna, José Pascual, Juan José Paz, José Tinelli, Jorge Argentino Fernandez y Juan Carlos Howard, entre otros. Contursi nació en Lanus en este caso hacia el sur tras desbordar el Riachuelo entre 1933 ejerció el disciplinado oficio de locutor en la ya desaparecida Radio Stentor. Fue cronista de cine u hasta coguionista de Mi Noche Triste, una película rodada en 1952 para evocar a su padre. Fue por años funcionario del Ministerio de Agricultura, lo que lo ponía a salvo de los altibajos poéticos. Fue además secretario de Sadaic entidad gremial de autores y compositores de música. Como punto final de mi comentario de hoy debo citar uno de mis tangos preferidos: "Como dos extraños".





Rincon del Tango:

Hoy; José María Contursi

Por Raul Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: