Por el Grupo A se medirán dos líderes: Villa Dálmine vs Defensores de La Esperanza. Y por el B jugarán Las Campanas vs Las Praderas y Barrio Lubo vs Real San Jacinto. Esta tarde se pondrá en marcha la quinta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Será con tres partidos que tienen atractivos condimentos en el desarrollo de cada una de las zonas en las que está dividida esta primera fase del certamen y que definirá los seis equipos que participen del hexagonal final. GRUPO A La quinta jornada de esta zona se abrirá hoy con un duelo entre dos de los cuatro líderes. Defensores de La Esperanza, que hasta el momento tiene puntaje ideal después de tres victorias en tres presentaciones, enfrentará a Villa Dálmine (tres triunfos y una derrota) en un partido que se disputará desde las 13.00 horas en el predio Héctor Fillopski. Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras sendos éxitos en la fecha anterior: el Defe venció 1-0 a Juventud Unida, mientras que el Violeta goleó 5-0 a El Junior. La programación de la quinta jornada de este Grupo A se completará mañana. En cancha de La Josefa jugarán: Mega Juniors vs Desamparados FC (a las 9.00), Deportivo San Cayetano vs Malvinas (11.30) y Deportivo San Felipe vs El Junior (14.00). Mientras que Juventud Unida vs Deportivo Río Luján se medirán a las 16.00 en cancha de Lechuga. GRUPO B Esta zona tendrá hoy dos partidos. El más saliente se jugará en cancha de Leones Azules, en el barrio Otamendi, donde se medirán Atlético Las Campanas y Atlético Las Praderas a partir de las 15.00 horas. El último campeón acumula tres victorias y una derrota en cuatro presentaciones y viene de bajar a Villanueva de la cima de las posiciones, mientras que el Verde está invicto, con dos triunfos y un empate en tres juegos. Y en la fecha anterior venció 3-0 a Puerto Nuevo. También a las 15.00 horas, pero en cancha de Lechuga, se enfrentarán Real San Jacinto y Barrio Lubo, dos equipos en busca de la recuperación. Real San Jacinto ha ganado dos encuentros y perdido otros dos. De hecho, en su última presentación cayó 1-0 ante Albizola. Por su parte, Barrio Lubo quedó libre en la última jornada y apenas tiene un partido disputado en el certamen (derrota ante Las Campanas). La quinta fecha de este Grupo B se completará mañana con tres cotejos: Puerto Nuevo vs La Josefa (13.30 en cancha de Lechuga), Albizola vs Villanueva (13.30 en cancha de Leones Azules) y el clásico del barrio entre Leones Azules vs Otamendi (16.00 en Leones Azules).

LAS CAMPANAS, ENFRENTA HOY AL INVICTO ATLÉTICO LAS PRADERAS. Hoy se JUEGA la 8ª fecha del Torneo Femenino Este sábado se disputará la octava fecha del Torneo Femenino 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. Será en la cancha de Otamendi FC, desde las 10 de la mañana y con la siguiente programación: Leones Azules vs Villanueva (10.00), Juventud Unida vs Las Palmas C (11.20), Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC (12.40), Mega Juniors vs Deportivo San Felipe (14.00), Las Palmas B vs La Josefa (15.20). Queda libre: Las Palmas A. Las posiciones del campeonato están de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, Las Palmas A y La Josefa, 15 puntos; 4) Otamendi y Las Palmas B, 11 puntos; 6) Leones Azules, 9 puntos; 7) Las Palmas C, 8 puntos; 8) Defensores de La Esperanza, 5 puntos; 9) Deportivo San Felipe, 4 puntos; 10) Mega Juniors, 3 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. ADELANTO #LigaCampanense La 5ta fecha del Torneo Oficial comenzó con la victoria de Villa Dálmine por 3-0 sobre Defensores de La Esperanza. Sigue esta tarde con Las Campanas vs Las Praderas y Real San Jacinto vs Barrio Lubo. pic.twitter.com/KlNq2KK6Ip — Pablo Scoccia (@chuecosco) 1 de junio de 2019

