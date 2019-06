La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jun/2019 Fútbol Femenino:

Será como visitante, a partir de las 15.30, ante un rival que busca asegurarse un lugar en el Reducido por el ascenso. Por la 17ª y anteúltima fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará esta tarde a Luján en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el Campo Municipal de Deportes de Luján. Definido el campeón (Gimnasia y Esgrima de La Plata ascendió a Primera A) y con SATSAID y Real Pilar ya clasificados al cuadrangular final, solo resta saber qué otros dos equipos tendrán la oportunidad de pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Con posibilidades claras están Luján y Comunicaciones, ambos con 26 puntos. El único otro equipo del torneo con chances matemáticas de acceder al playoff es Banfield, que tiene 22. El Taladro necesita un milagro (enfrentará a Deportivo Español este fin de semana y a Real Pilar en la última), pero de cualquier manera obliga a Luján y a Comunicaciones a ganar sus partidos para llegar clasificados a la fecha de cierre del campeonato. Puerto Nuevo, por su parte, no se juega nada: está último, no ganó ningún partido en este 2019, y sus objetivos pasan más por levantar la moral y el nivel de juego que por los resultados. En la última fecha, cayó goleado 4 a 0 ante Comunicaciones en su estadio Carlos Vallejos, del barrio Don Francisco. La fecha se completará con Banfield vs Deportivo Español, Comunicaciones vs Real Pilar, Gimnasia (LP) vs. All Boys y Lima FC vs SATSAID.

