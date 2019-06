La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jun/2019 Fútbol 5 Femenino:

Seis equipos se mantienen con puntaje ideal en el arranque del certamen. Hoy se disputará la tercera jornada. El pasado sábado se disputó la segunda fecha del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla los sábados en las canchas del predio "El Mundialista Fútbol 5", ubicado en la calle Entre Ríos 21. Y fue una jornada de mucho fútbol y muchos goles, en la que seis equipos ratificaron su buen comienzo: La Selección, Las Anónimas, Cheetahs, Yacansa, Hierros Campana y Plan B lograron su segunda victoria. De esa manera, hoy, cuando se dispute la tercera fecha, habrá duelos de equipos con puntaje ideal: La Selección vs Cheetahs en la Zona Rosa y Yacansa vs Plan B en la Zona Fucsia. Los resultados y las goleadoras que dejó la segunda jornada, desarrollada el pasado sábado, fueron los siguientes ZONA ROSA -Cheetahs FC 3 – Armate Uno 0. Goles: Camila Rizzo (2) y Alondra Murillo (CHE). -Las Anónimas 5 – Desertoras 4. Goles: Micael Farías (2), Julia Quirino, Aracelí Sánchez y Carolina González (LA); Helga Sack (3) y Marianela Romero (DES). -La selección 11 – Mala Mía 2. Goles: Romina Escobar (6), Julieta Castillo (3) y Anahí Lescano (2) (LS); Estefanía Merlino y Carolina Mielpe (MM). ZONA FUCSIA -Yacansa 14 – Rústica 0. Goles: Julieta Palacios (8), Mariel Rossini (3), Liliana Acosta (2) y Octavia Bonora (YAC). -Plan B 9 – Drink Team 0. Goles: Melanie Correa (2), Adriana Preiser (2), María Duarte (2) Rocío Palau (2) y Lucía Benvenuto (PB). -Hierros Campana 4 – Chimuelas 2. Goles: Gimena Sauco (4) (HC); Telma Peral y María Victoria Zarantonello (CHI). INTERZONAL: Real Bañil 1 - El Rejunte 1. Goles: Delfina Silva (RB); Rocío Baiz (ER). POSICIONES Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: -Zona Rosa: 1) La Selección, Las Anónimas y Cheetahs, 6 puntos; 4) Real Bañil, 4 puntos; 5) Desertoras, Armate Uno y Mala Mía, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Yacansa, Hierros Campana y Plan B, 6 puntos; 4) El Rejunte, 1 punto; 5) Chimuelas, Drink Team y Rústicas, sin puntos. TERCERA FECHA La tercera jornada, a disputarse hoy sábado 1º de junio, tendrá la siguiente programación: Zona Rosa: Real Bañil vs Mala Mía (13.15), La Selección vs Cheetahs (14.30) y Desertoras vs Armate Uno (15.45) Zona Fucsia: Yacansa vs Plan B (12.30), El Rejunte vs Hierros Campana (13.45) y Chimuelas vs Rústicas (15.00) En tanto, en el partido interzonal se enfrentarán Las Anónimas vs Drink Team (16.45). GOLEADORAS Disputadas las primeras dos fechas, las máximas artilleras del certamen son: 1) Romina Escobar (La Selección), 14 goles; 2) Julieta Palacios (Yacansa), 10 goles; 3) Gimena Sauco (Hierros Campana), 8 goles; 4) Evelyn Orosco (Real Bañil), Micaela Farías (Las Anónimas) y Melanie Correa (Plan B), 5 goles.

CHEETAHS VENCIÓ 3-0 A ARMATE UNO POR LA SEGUNDA FECHA DE LA ZONA ROSA.





EVELYN OROSCO (REAL BAÑIL) MANIOBRA ANTE LA MARCA DE CAROLINA PASQUET (EL REJUNTE) EN EL PARTIDO INTERZONAL DE LA SEGUNDA FECHA.



