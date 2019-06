La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jun/2019 Breves: Fútbol







HABLÓ MESSI El capitán de la Selección Nacioanl, Lionel Messi, volvió este viernes sobre el tema de sus sinsabores con Argentina y se mostró con las ganas y la esperanza intactas de cara a la Copa América 2019. "Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección Argentina, o haberlo intentando todas las veces posibles. No quiero quedarme con la sensación de que perdí oportunidades por la gente que no me quiere", confesó la Pulga en diálogo con Fox Sports. Además, valoró la actitud de no bajar los brazos en cualquier circunstancia de la vida: "Es el mensaje para los chicos. La vida es tropezar, levantarse y luchar por los sueños". PERDIÓ EL SUB 20 En el cierre del Grupo F del Mundial Sub 20 que se está disputando en Polonia, Argentina perdió ayer 2-1 frente a Corea del Sur y así cedió su invicto después de los triunfos iniciales sobre Sudáfrica y Portugal. Sin embargo, logró mantener el primer puesto de la zona y, así, en Octavos de Final enfrentará a Malí (2º del Grupo E) el próximo martes a las 15.30 horas. Los demás cruces serán: Colombia vs Nueva Zelanda, Ucrania vs Panamá, Italia vs Polonia, Francia vs Estados Unidos, Uruguay vs Ecuador, Japón vs Corea del Sur y Senegal vs Nigeria. PIZZI Y BECCACECE Dos "grandes" del fútbol argentino tendrán nuevos entrenadores a partir de la próxima pretemporada. En San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi llegó a un acuerdo con la dirigencia y se convertrá el reemplazante de Jorge Almirón. Será el segundo ciclo del DT en el Ciclón, con el que fue campeón del Torneo Inicial 2013 y dejó una muy buena imagen. En tanto, en Independiente, el sucesor de Ariel Holan será Sebastián Beccacece, quien condujo la última temporada a Defensa y Justicia al subcampeonato en la Superliga. SE DEFINE LA CHAMPIONS Esta tarde, desde las 16.00, Tottenham y Liverpool se enfrentarán en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid para definir al campeón de la Champions League 2018/19. Los Spurs son dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino y en su plantilla cuentan con otros tres compatriotas: el arquero Paulo Gazzaniga, el defensor Juan Foyth (convocado para la Copa América) y el volante Erik Lamela. PRIMERA B NACIONAL Hoy comenzará la final del Reducido por el ascenso a la Superliga: desde las 19.00 horas, Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Sarmiento en el partido de ida de la serie (transmite TyC Sports). La revancha se jugará en Junín en día a confirmar. PRIMERA B METRO San Telmo intentará hoy liquidar su serie semifinal frente a Colegiales para clasificarse finalista del Reducido por el quinto ascenso a la Primera B Nacional. El partido de ida fue victoria 1-0 del Candombero en Munro. La revancha se jugará hoy desde las 13.05 (TyC Sports). PRIMERA D Esta tarde se definirán los finalistas del Reducido por el ascenso a la Primera C. Liniers recibirá a Centro Español con la ventaja 2-0 conseguida en el partido de ida. Mientras que Real Pilar será local ante Argentino de Rosario luego del empate 0-0 del primer encuentro. Ambos cotejos se jugarán desde las 14.30 horas.

