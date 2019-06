La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jun/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club viajan a Merlo para enfrentar a CASA de Padua







Será un choque entre primeras y segundas de la Zona 7 de la Primera E. Las de Campana tienen un punto más y un partido menos, pero enfrente tendrán al equipo más goleador del torneo. Por la octava fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped Femenino que organiza de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club enfrentará a CASA de Padua en su cancha de Merlo Norte. Será un encuentro entre el primero en la tabla y su más inmediato perseguidor: el CBC tiene 15 puntos, producto de 5 victorias y una caída, mientras que CASA de Padua acumula 14 unidades, con 4-2-1 como record hasta el momento. Casualmente, la única derrota de las chicas de Merlo fue en su último partido, jugado ante Belgrano Day School el pasado 18 de mayo por la sexta fecha (la 7ª fue suspendida y reprogramada para el 17 de junio debido al paro de transportes anunciado y luego postergado). El Celeste, por su parte, perdió en la primera fecha como local ante Huracán y luego no paró de ganar hasta reunir cinco victorias consecutivas: 3 a 2 a Hurling "C", 2 a 1 a Luján Rugby Club, 1 a 0 ante Belgrano Day School, 3 a 0 ante Comunicaciones y 6 a 0 ante Vicentinos. Esta octava fecha también incluye los siguientes partidos: Vicentinos ´´B´´ vs. Club Manuel Belgrano ´´B´´, Belgrano Day School vs. Huracán, Hurling ´´C´´ vs. Luján Rugby Club, Quilmes ´´E´´ vs. Comunicaciones y Los Pinos vs. Santa Bárbara ´´E´´.

JULIETA DABUSTI, DELANTERA DEL CAMPANA BOAT CLUB, QUE SUMA CINCO TRIUNFOS CONSECUTIVOS.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club viajan a Merlo para enfrentar a CASA de Padua

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: