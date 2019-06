La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jun/2019 NotiSerenare:

Desterrando Mitos acerca de anticoncepción y métodos anticonceptivos

Por Dra. Debora Cozzarin











Existen más de 15 métodos anticonceptivos diferentes, y con distintos niveles de eficacia a la hora de prevenir un embarazo no deseado, es muy posible que tengas información confusa acerca de cada uno de ellos, o incluso hayas dado por ciertas algunas falsas creencias; y pese a que muchas de ellas parece que vengan de la época de nuestras abuelas, continúan estando muy arraigadas en las nuevas generaciones. Por eso, quiero compartir contigo cuáles son algunos de esos mitos, y la respuesta veraz a cada uno de ellos: MITO: LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS ENGORDAN Falso. Los anticonceptivos hormonales orales (ACO) no aumentan el peso ni tampoco incrementan la masa grasa. No se ha encontrado ninguna evidencia científica que tomar la píldora aumente el peso de la mujer. Algunas mujeres pueden retener una cierta cantidad de líquido, pero que disminuye durante los días de descanso. MITO: SÓLO SE PUEDEN PONER DIU MUJERES QUE HAYAN TENIDO AL MENOS UN EMBARAZO Falso. El DIU puede ser usado tanto por mujeres que hayan tenido embarazo o no. Mujeres que hayan tenido parto vaginal, cesárea o aborto, como también por aquellas que no han tenido hijos. Estos métodos de larga duración protegen durante un periodo de unos 5 a 10 años. MITO: LA PÍLDORA DE EMERGENCIA (PASTILLA DEL DÍA DESPUÉS) ES ABORTIVA Falso. Están establecidos hoy dos mecanismos por los que previene el embarazo: impide la ovulación inhibiendo la liberación del óvulo y aumenta la viscosidad del moco cervical dificultando el transporte de los espermatozoides y su paso por el cuello uterino. No puede impedir la liberación del óvulo una vez ha comenzado la ovulación. No altera el tejido de las trompas uterinas ni del endometrio. No impide la implantación y no interfiere en el desarrollo del embrión. No puede, por tanto, provocar un aborto. MITO: PARA HACERME LA LIGADURA DE TROMPAS TENGO QUE PEDIR AUTORIZACIÓN A MI PAREJA Falso. En el año 2006 se estableció la Ley 26.130, transcribo parte de la misma: ARTICULO 1º — Toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud. ARTICULO 2º — Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, excepto en los casos contemplados por el artículo siguiente. ARTICULO 3º — Cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla. Entonces resumiendo: todas las personas que puedan decidir por ellas mismas y son mayores de edad, tienen el derecho a hacerse la ligadura de trompas o vasectomía, no requiere el consentimiento de nadie más que de ellos mismos. MITO: LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS PROVOCAN INFERTILIDAD Falso. El método anticonceptivo hormonal oral es totalmente reversible e inmediato. Es decir, ni bien suspendo la toma de las píldoras, puedo quedar embarazada. Por lo q insistimos a nuestras pacientes en "no olvidarse de tomarlas todos los días a la misma hora", ya que hay riesgo de embarazo en el olvido de la toma de manera diaria. MITO: ES SUFICIENTE USAR EL PRESERVATIVO SOLO EN LA EYACULACIÓN Falso. El preservativo ha de ser usado desde el inicio de la penetración para evitar el contacto con el líquido preseminal, que puede contener espermatozoides. ¿Te quedan muchas dudas todavía? No te preocupes que esto CONTINUARÁ… Debora Cozzarin , Ginecóloga de Serenare NOTISerenare: Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

