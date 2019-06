Más de 3 toneladas de Solidaridad

INSTITUCIONES AGRADECIDAS Todo lo recaudado es entregado a la Casa de Día Padre Aníbal, el Jardín de Infantes Nº905, la Escuela Nº28 de Islas, el Centro de Formación Laboral "Nuestra Señora de Islas" y la Capilla del barrio San Cayetano. La directora Araceli Echave y auxiliar Cristina Ayala desde el Jardín de Infantes Nº905 dialogaron con La Auténtica Defensa. "Es el primer año como directora de la institución, me encantó la idea que instituciones articulen y trabajen en conjunto. Es una alegría recibir esto para repartir entre las familias de los alumnos. Es un orgullo que piensen en las necesidades de cada familia. Desde el SAE se da la alimentación, pero esto ayuda a las familias, es un plus". Luego agrega "enseñar a ser solidario desde chico es lo mejor que puede pasar en un país, tenemos que pensar en el otro, con un granito de arena suma y cubre muchas necesidades". El Hogar de Niños es una institución que está hace 30 años en la comunidad, una de las referentes es Mónica Ayerbe que comentó "la colecta desde que creó siempre nos ha beneficiado. Hoy hay 23 chicos de 2 a 8 años en el hogar y la situación es muy delicada, necesitamos mucho de la ayuda de los socios protectores". Desde hace unos años, desde el hogar se les garantiza a los niños una dieta balanceada "el tema alimentos nos demanda mucho dinero y es un insumo muy importante para el sostenimiento del Hogar. Agradecemos a todos los que han colaborado". Con una gran convocatoria de padres, docentes, alumnos y ex alumnos se llevó a cabo la novena edición de la Colecta Alimentaria del Colegio Padre Anibal que recolectó más de 3 tn de alimentos no perecederos. "Hay mucha gente que necesita el alimento y sin embargo colabora, eso se valora y se destaca", expresó agradecida la directora de secundaria Patricia Zucconi. . El Colegio Padre Aníbal vivió un sábado a pura risa, emoción y solidaridad al realizar la novena Colecta Alimentaria. Padres, alumnos y ex alumnos de la comunidad rogacionista se unieron para replicar la actividad que hacía el Padre San Aníbal en la ciudad de Messina; "ayudar a quienes más lo necesitan". Se llegaron a recolectar más de 3 toneladas y media de alimentos no perecederos como fideos, polenta, arroz, azúcar, productos enlatados, galletitas. El comienzo, estuvo sintonizado por primera vez, por el Taller de Musica del nivel secundario. Junto a su profesor José Piazza y la profesora Adriana Lomeña los alumnos animaron el inicio de la colecta e invitaron a cantar dos canciones en el día de San Aníbal. "Aprovechamos para hacerlo conocer, la figura de él es emblemática para todos y muestra un camino de cómo tratar a las personas", expresó Sergio Baigorri desde la Unión de Padres de Familias. Ya en marcha la colecta los chicos salieron en grupo siempre acompañados por docentes y padres con un recorrido determinado. Identificados con un chaleco color amarillo visitaron puerta a puerta recibiendo en bolsas alimentos no perecederos. "Es una gran alegría este día, un año más con el mismo ímpetu, el mismo entusiasmo. Es un gesto que ya se ha instalado en la comunidad educativa y se hace básicamente con el aporte mínimo que cada vecino da", agregó Sergio. Nicole Di Fiore, ex alumna esta vez elige colaborar embalando desde el gimnasio y comenta "lo lindo es saber que ya es la novena y que una está desde la primera. Ver cómo crece la comunidad, cómo se trabaja, ayudando a lo que realmente lo necesitan sin hacer diferencias. Poner caja por caja todo ese amor que viene de casa es un gesto que te llena el alma". "Es una muy linda experiencia", así definió Patricia Zucconi, Directora del nivel Secundario a la jornada. "Mis hijos, ex alumnos vinieron a colaborar, es muy lindo ver a los chicos llegar con tanta alegría y hay mucha gente que necesita el alimento y sin embargo colabora, eso se valora y se destaca". Daiana Russo fue exalumna y ahora profesora de Religión en la escuela y cuenta que a los alumnos durante toda la semana les estuvo contando la historia de San Aníbal. "Es increíble recordar un poco lo que hacia San Aníbal en su momento. Muchas gracias a los vecinos por colaborar, todos nos abren las puertas, ya nos reconocen y nos esperan con las bolsas de alimentos no perecederos. Da placer trabajar así". Caminando por Belgrano entre Avenida Mitre y Dellepiane y también la calle Brown estuvo Carmela Rodríguez quien comentó "es muy lindo como todos los años participar de la Colecta; y compartir papás con hijos, caminar las calles que es algo que uno no lo hace habitualmente". El año que viene llega la décima edición y Baigorri adelanta "siempre por ser el aniversario de un número redondo invita a buscar algunas actividades festivas, trataremos de darle un marco especial a un gesto que ya está inserto en la comunidad campanense".

