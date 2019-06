Fue cuando el dueño de la agencia lo dejó estacionado a pocos metros de la base. Fue recuperado en Lima. Dos personas detenidas. El dueño se la remisería Sol sufrió el robo de su auto que, horas más tarde, logró ser recuperado en la localidad de Lima. El hecho sucedió este sábado, cuando el hombre estacionó en las inmediaciones de la base -ubicada en Varela y Alberdi- y se bajó a hacer diligencias. Al regresar, su automóvil ya no estaba. De inmediato se inició el rastreo por parte de la Mesa de Enlace municipal, combinando los lectores de patente, las cámaras de video y el despliegue de móviles del Comando Patrulla. Finalmente, el vehículo fue localizado circulando por Panamericana a la altura de Lima, donde fue interceptado por una unidad del Comando Patrulla de esa localidad. Mientras uno de los dos responsables del robo fue apresado dentro del auto, el otro pudo bajarse y correr varios metros, hasta que fue alcanzado por gendarmes apostados de esa zona. No había faltantes dentro del Fiesta Max robado. Tampoco habría recibido daños mayores. De acuerdo al dueño de remisería Sol, no es la primera vez que atentan contra autos de la empresa: hace pocos días, a otro de los rodados de su flota le había sacado la rueda de auxilio y la documentación.



El Fiesta Max fue recuperado en Lima.





No es la primera vez que delincuentes atentan contra autos de la agencia.

#Dato recuperaron en Lima el Fiesta Max robado esta mañana en Remises Sol de Av. Varela y Alberdi. Las camaras de CIMOPU y móviles de Comando realizaron rastrillaje, habían fugado por #Panamericana, CP8 Lima recuperó el vehículo averiado, junto con GN capturan a los 2 sujetos pic.twitter.com/BH6zZy1Byb — Daniel Trila (@dantrila) 1 de junio de 2019

Roban un auto de Remisería Sol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: