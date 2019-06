Rubén Romano sumó a vecinos de Villanueva al "Gran Acuerdo Campanense"

"A través de la participación vecinal, generamos ideas que impulsen proyectos para resolver sus problemas" aseguró el referente de la oposición, quien además dijo: "El mayor pedido de la gente, es que sean tenidos en cuenta".

Cada paso que da Rubén Romano por los barrios y el centro de la Ciudad, resulta una oportunidad para tomar contacto directo con los vecinos, y por ende, con sus inquietudes. Así lo manifiesta el principal referente de la oposición, quien tras lanzar el "Gran Acuerdo Campanense" continúa llevando la propuesta puerta a puerta.

"Estamos en Villanueva, donde muchos vecinos coinciden en las dificultades de la situación actual. Es un barrio trabajador, pero el desempleo está ganando la pulseada. Y el Gran Acuerdo que queremos celebrar, busca atender y dar respuesta a las principales necesidades de la comunidad. Y es a través de la participación vecinal donde generamos ideas que impulsen proyectos para resolver sus problemas. Un Estado que hace pero sin prestar atención ni escuchar que es lo que quiere y necesita el barrio, está mal usando los fondos públicos. Y resulta mucho peor, cuando este dinero cae sospechosamente en manos de empresas amigas al poder tras ser asignado prácticamente a dedo, y eso es algo que hoy pasa en nuestra Ciudad" explicó el Concejal Rubén Romano.

"El mayor pedido de la gente, es que sean tenidos en cuenta" reforzó Romano, quien estuvo acompañado por militantes, miembros de su equipo y de la "Nueva Generación Política", junto a concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana.

"La gente no la está pasando bien. Hay un Gobierno que trata de convencerlos que están mejor que antes. No reconoce la difícil situación, y cada medida que toma va en contra de los bolsillos de los ciudadanos. Siguen anclados al pasado, pero la heladera de hoy no miente. Creo que podemos salir adelante si trabajamos juntos en un proyecto superador. Por eso es importante el aporte que los vecinos puedan hacer a este Gran Acuerdo. Es el primer paso para comenzar a recorrer otro camino posible, donde "Las prioridades del Municipio sean las mismas que las de su gente" finalizó Rubén Romano.