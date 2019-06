La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 Liga Campanense:

En el inicio de la 5ª fecha, el Violeta se impuso 3-0 al Defe y quedó como único líder, aunque hoy puede ser alcanzado por San Cayetano y Mega Juniors. Ayer, con tres partidos, comenzó la quinta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y en uno de los partidos más destacados de la jornada, por el Grupo A, Villa Dálmine venció 3-0 a Defensores de La Esperanza en un encuentro que se disputó en la cancha principal del predio Héctor Fillopski de la entidad Violeta. Fue un encuentro con muchos matices. Es que el Defe llegaba invicto a este compromiso, después de tres victorias en tres presentaciones. Por su parte, Villa Dálmine también arribó con 9 puntos (tres triunfos y una derrota), compartiendo la cima de las posiciones de la zona. Y los juveniles Violetas que salieron al campo de juego para enfrentar a La Esperanza lo hicieron sabiendo que el nuevo DT del plantel profesional, Lucas Bovaglio, se encontraba en la cancha para observar especialmente el encuentro y las performances de jugadores como Alfredo Dinelli, Francisco Nouet y Gastón Martiré, quienes son parte de la plantilla del equipo de la Primera B Nacional. En ese contexto se dio un partido parejo y con algunas llegadas que Villa Dálmine pudo abrir a los 44 minutos del primer tiempo por intermedio de Tomás Montiel, cuando ya jugaba con un hombre menos por la expulsión del marcador central Facundo Ruiz. Luego, en el arranque del complemento, Luca Zárate estiró diferencias; y ya en el cierre del juego, Francisco Nouet estableció el 3-0 final. El Violeta, dirigido por Oscar Fredes, formó con Juan Ignacio Aman; Juan Ignacio Motroni, Francisco Lavielle, Facundo Ruiz, Marco Castrellón; Alfredo Dinelli, Iván Misischia, Luca Zárate; Gastón Martiré, Tomás Montiel y Francisco Nouet. Como suplentes estuvieron: Bruno Sánchez, Lautaro Urdiles, Iván Barrera, Gino Olguin, Juan Ignacio Varela, Santiago Valenzuela y Lázaro Benítez. En tanto, Defensores de La Esperanza, dirigido por Miguel Ríos y Cristian Tejera, alistó a Guillermo Friedrich; Tulio Barrios, Miguel Ríos, Martín Álvarez, Sergio Robles; Federico Godoy, Maximiliano Díaz, Gonzalo Ramos, Pablo Godoy; Javier Tejera y Facundo Fernández. Como suplentes estuvieron: Gustavo Vergara, Jonathan Pavón, Marcelo Cabral, Elías Blanco y Mauro Soler. La quinta jornada de este Grupo A continuará hoy. En cancha de La Josefa, tanto Mega Juniors como Deportivo San Cayetano buscarán sendas victorias para tratar de igualar a Villa Dálmine en la cima de las posiciones con 12 puntos. Mega Juniors juega frente a Desamparados FC a las 9.00, mientras que Deportivo San Cayetano enfrenta a Malvinas a partir de las 11.30. También en cancha de La Josefa, Deportivo San Felipe chocará contra El Junior desde las 14.00, mientras que Juventud Unida se medirá con Deportivo Río Luján en cancha de Lechuga desde las 16.00.

TOMÁS MONTIEL ABRIÓ EL MARCADOR PARA VILLA DÁLMINE EN EL PRIMER TIEMPO. GRUPO B: AYER GANARON LAS CAMPANAS Y SAN JACINTO El último campeón venció 1-0 a Las Praderas, mientras Real superó 2-0 a Barrio Lubo. Hoy se completa la fecha y juega La Josefa, único con puntaje perfecto en esta zona. La quinta fecha del Grupo B del Torneo Oficial de la Liga Campanense se abrió ayer con dos encuentros. Por un lado, Atlético Las Campanas venció 1-0 a Atlético Las Praderas en un partido que se disputó en la cancha de Leones Azules (en Otamendi) y que se definió con un tanto de Diego Gómez. De esta manera, el último campeón de la Liga se recuperó de un fallo adverso en el Tribunal de Disciplina, que le dio por perdido el juego ante Villanueva de la fecha pasada por los incidentes que se desataron a ocho minutos del final (ver aparte). Por ello, aunque todavía queda la apelación de por medio, Las Campana suma ahora 9 puntos e igualó la línea de La Josefa, que ganó sus tres compromisos hasta el momento. Por su parte, Las Praderas se quedó en 7 puntos y perdió su invicto, dado que hasta esta fecha sumaba dos victorias y un empate en tres presentaciones. El otro encuentro de esta zona disputado ayer se jugó en cancha de Lechuga, donde Real San Jacinto venció 2-0 a Barrio Lubo, se recuperó de la derrota sufrida ante Albizola y llegó también a los 9 puntos, aunque ya con cinco encuentros en su haber. Por su parte, Barrio Lubo sumó su segunda caída en lo que recién fue su segunda presentación en el certamen. La quinta fecha de este Grupo B se completará hoy y tendrá como encuentro más atractivo el que protagonizarán La Josefa y Puerto Nuevo desde las 13.30 en cancha de Lechuga. En tanto, en cancha de Leones Azules se medirán: Albizola vs Villanueva (a las 13.30) y Leones Azules vs Otamendi (16.00) disputarán el clásico entre los dos equipos del barrio. SANCIONES PARA VILLANUEVA Y LAS CAMPANAS En el marco de la cuarta fecha del Torneo Oficial, el partido entre Atlético Las Campanas y Villanueva no pudo concluir debido a incidentes que se produjeron a ocho minutos del final, cuando el último campeón ganaba 3-1 y una fuerte falta de Gustavo Acuña sobre Kevin Canale generó tumultos que luego derivaron en incidentes y la invasión del campo de juego. A raíz de esta situación, el Tribunal de Disciplina de la Liga Campanense decidió darle por perdido el partido a ambos equipos (por invasión de campo de juego) y además castigó con fuertes sanciones a siete jugadores: por Las Campanas, Gustavo Acuña recibió 10 fechas, mientras que Gustavo Sellanes y Roberto Sosa, 8 fechas; en tanto, por Villanueva, Luciano Salinas y Eduardo Regini fueron suspendidos por 10 fechas, mientras que Milton Albelo y Rodrigo Canale, por 8 fechas. "Las sanciones son de acuerdo al reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal de Fútbol y el informe presentado por la terna arbitral implicada en el cotejo disputado entre ambos conjuntos", explicaron desde la Liga. Además, también se dispuso que Villanueva deberá hacerse cargo de los daños que ocasionó su parcialidad durante los incidentes que se dieron en el partido. #LigaCampanense La 5ta fecha del Torneo Oficial comenzó con la victoria de Villa Dálmine por 3-0 sobre Defensores de La Esperanza. Sigue esta tarde con Las Campanas vs Las Praderas y Real San Jacinto vs Barrio Lubo. pic.twitter.com/KlNq2KK6Ip — Pablo Scoccia (@chuecosco) 1 de junio de 2019

