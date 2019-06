La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 2 de Junio de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LAS RAMAS NO SE VAN... "Estas ramas están ya hace mas de un mes en la esquina de la calle De Olivera y José Sierra (barrio Santa Florentina)", muestra Cintia. LA LUZ NO SE APAGA "Sivori y Colón luminaria encendida todo el día....Solicite al Cemav una solución pero a la fecha nada", escribe Marcelo A. QUEJA MULTIPLE "Así está la esquina de Arenaza y Magaldi en Vitramu I, foto de hoy (por ayer) sin veredas de ambos lados, sin luz, zanjas tapadas, pastizales mas del lado del Mc´Donalds. Tengo reclamos al CEMAV desde el 2017 y sigue igual la situación", muestra Rubén. UN LLAMADO DE ATENCIÓN "Quisiera tener la oportunidad que a esta cuadra se le diera atención en días de lluvia. La calle Moreno entre San Lorenzo y Granaderos (barrio 9 de Julio). Pozos, ratas y ramas por todos lados. Imposible salir hasta la primera cuadra de cemento. También afecta a la salud" Flia. García. #QuejaVecinal olor a papas podridas. Vecinos de Villanueva, calle San Martín y General Savio hasta Rawson soportan permanente olor nauseabundo de un lavadero de papas ubicado en esa zona. Inspección Municipal estuvo en el lugar, pero no hicieron planta de tratamiento de efluentes pic.twitter.com/FAfnFnM6dO — Daniel Trila (@dantrila) 31 de mayo de 2019

2 de Junio de 2019:

Quejas Vecinales

