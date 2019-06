Hoy se celebra el Día del Bombero Voluntario

P U B L I C



Los festejos comenzarán desde las 10:30 hs. frente al monumento que los identifica, entre las calles Colón y Mitre. El final será con el tradicional toque de sirena y lanzamiento de bombas de estruendo. Esta vez cayó un domingo, pero no es excusa para no celebrarlo. Cada 2 de Junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario, una profesión de riesgo y de muchísima vocación, que caracteriza a cada uno de los integrantes del cuerpo por el interés en ayudar al prójimo desinteresadamente. Como ocurre tradicionalmente, los actos protocolares se llevarán a cabo frente al Monumento al Bombero, sito en Colón y Mitre, a metros del Cuartel (donde a las 8 se izará la bandera de ceremonias), para a partir de las 10:30 hs. comenzar la ceremonia con la colocación de una ofrenda floral en honor a los Bomberos fallecidos. Seguramente se contará con la presencia de autoridades y funcionarios, además de la formación del cuerpo activo y bomberos retirados. Para el final se prevé un lunch en el Cuartel 37 de Bomberos Voluntarios de Campana, como ocurre cada 2 de Junio, acompañados por sus respectivas familias. Nuestro merecido reconocimiento, desde las páginas de La Auténtica Defensa, a todos los bomberos en su día; quienes arriesgan su vida en bien de toda la comunidad.

¿POR QUÉ SE CELEBRA HOY EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO? Cada 2 de Junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario, en conmemoración a lo acontecido en esa misma fecha pero de 1884, cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron junto a un grupo de personas del barrio una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina. "Donde todos tratan de escapar, nosotros vamos y entramos. Nadie quiere entrar a un incendio, donde no ves nada, no se puede respirar, no sabés con qué te vas a encontrar, y tampoco sabés si vas a salir con vida. El Bombero se prepara para eso, sin esperar nada a cambio", explicó el Jefe de Bomberos de Campana, Hernán Dappiano, sobre el noble y voluntario compromiso que asumen los integrantes de institución.



2 DE JUNIO DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO: ACTOS A REALIZARSE 08:00hs. Izamiento de la enseña patria en el mástil de la institución. 10:30hs. Ofrenda floral a bomberos fallecidos a depositar en la cruz mayor del cementerio local. 11:50hs. Recepción de autoridades e invitados. 12:00hs. Ofrenda floral a depositar en el monumento del Bombero Voluntario, formación del cuerpo activo, toque de alarma con lanzamiento de bomba. ADELANTO Hoy, en el día del Bombero Voluntario, saludamos a todo el cuerpo de Bomberos de Campana pic.twitter.com/5oVqTi1Bd5 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 2 de junio de 2019 El intendente @SebaAbella acompañó el acto del Día del Bombero Voluntario pic.twitter.com/r7j8TIPOo1 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 2 de junio de 2019 #Dato Bomberos Voluntarios de #Campana, Brigada de Rescate, Escuela de Cadetes y autoridades realizaron una ofrenda floral en el Cementerio, en homenaje a los Bomberos fallecidos. Luego desfilaron con los móviles ?????????? por la ciudad pic.twitter.com/WF22lvTMGY — Daniel Trila (@dantrila) 2 de junio de 2019 Mi mayor reconocimiento a nuestros bomberos voluntarios. #Campana #DiaDelBomberoVoluntario pic.twitter.com/dyr7kVUUa7 — Romina Buzzini ?? (@RominaBuzzini) 2 de junio de 2019

