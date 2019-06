"Del Empleo a la Empleabilidad"

P U B L I C





“Las personas, las empresas y el Estado deben visualizar en conjunto y estratégicamente cuáles son las competencias críticas a desarrollar y pensar en continuo”, explicó Melamed. CHARLA "El futuro del trabajo y el trabajo del futuro" - Alejandro Melamed Fecha: jueves 6 de junio. Horario: de 11 a 13 hs. Lugar: Auditorio de Tenaris (Simini 250) Inscipción: http://bit.ly/melamedentenaris Actividad gratuita. Cupos limitados. Invitado por Tenaris, el especialista en recursos humanos y orador Alejandro Melamed brindará una charla sobre el futuro del trabajo y los nuevos desafíos para empleados y empresas. En diálogo con La Auténtica Defensa, adelantó los temas centrales de su presentación. Las empresas cambian, los empleados se renuevan y, en medio del proceso, es la propia noción de trabajo lo que está en evolución permanente. Invitado por Tenaris, el especialista en recursos humanos Alejandro Melamed dará una charla sobre la empleabilidad en los próximos años y la responsabilidad que le compete al trabajador, a las empresas y al propio Estado. Melamed es un conferencista reconocido internacionalmente, orador TEDx, consultor disruptivo y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de transformación digital y liderazgo con propósito. Llega al Auditorio de Tenaris para hablar de "El futuro del trabajo y el trabajo del futuro", como tituló su presentación. En diálogo con La Auténtica Defensa, señaló que la transformación del trabajo aplica a todas las organizaciones: públicas y privadas, tradicionales o innovadoras, chicas y grandes. Y que rol del trabajador cada vez estará menos ligado a las actividades física para pasar a diferenciarse a través de la creatividad. "Si lo miramos en el tiempo, las industrias de hoy no tienen nada que ver con la manera en la que se trabajaba hace 50 años y van a parecerse poco a cómo se hará dentro de otros 50, a pesar que sus productos y servicios sean similares", sostuvo. "En cualquier actividad de nuestras vidas cada vez la tecnología tiene mayor impacto. El futuro trae nuevas formas de aproximarnos a la realidad. Esto se ve no solo en las empresas más grandes, sino también en la cadena de valor de esas compañías, donde la incorporación de tecnología hace que la inteligencia humana se aplique con mejores resultados y que el intelecto y la creación pasen a ser el elemento diferencial", añadió. Para el especialista en RRHH, esta transformación conlleva dejar de centrarse en el empleo para enfocarse en la empleabilidad: abandonar la formación para determinado trabajo y pensar en fortalecer la capacidad de obtenerlo, conservarlo o cambiarlo de acá a uno, cinco o quince años. "La primera responsabilidad es del colaborador: el propio empleado es quien debe procurar hacerse cada vez más empleable. En segunda instancia, las empresas tienen la responsabilidad enorme de incrementar las competencias y habilidades de sus colaboradores para que sigan siendo empleados y útiles. De hecho, Tenaris se destaca por trabajar el desarrollo intelectual y emocional de sus colaboradores. A su vez, el Estado cumple un rol clave. Por eso se habla de un triángulo de oro entre las personas, las empresas y el Estado, que deben trabajar en conjunto para visualizar estratégicamente cuáles son las competencias críticas a desarrollar y pensar en continuo", explicó Melamed. El futuro llega para todos. Por recursos, las grandes compañías están incluso en condiciones de acelerar su desembarco dentro de la organización que las sustentan. Pero esa no es excusa, dice Melamed, para que empresas nacionales y pymes no abracen la transformación que exige el mundo. En ese sentido, indicó que lo que se necesitan las empresas, no importa su tamaño o alcance, es "agilidad", ya que "hoy cualquiera, desde cualquier lugar, puede venderle a cualquiera en cualquier lado". "Alrededor de las grandes multinacionales, hay un ecosistema de empresas que pueden aliarse y capitalizar sus experiencias. Hay que entender que los clientes están en el mundo, no solamente en su zona de confort. A la vez, lo que hay que pensar es que cualquier empresa hoy puede ser la que desarrolle la innovación, la creatividad o las nuevas propuestas que otras empresas no tienen el tiempo para hacerlo. Lo beneficioso que tienen los nuevos tiempos es que el acceso a la información y a la tecnología está a un clic de distancia", expresó.





"Del Empleo a la Empleabilidad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: