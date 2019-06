Mañana se Conocerá al Ganador del Concurso "Mi Ciudad + Nueva York"

Las 20 obras finalistas estarán exhibidas en la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" y un prestigioso jurado elegirá a la ganadora. Su creador pasará una semana de inmersión cultural en Nueva York, con viaje, gastos y entradas a museos pagos. Es una iniciativa articulada por Tenaris.

Este lunes un estudiante de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" comenzará a armar las valijas y soñar con los museos y galerías que recorrerá en la ciudad que nunca duerme, luego que un prestigioso jurado elija la obra ganadora del concurso "Mi Ciudad + Nueva York".

El concurso, organizado por Fundación Proa y United Airlines con el auspicio de Tenaris, premiará con una beca de inmersión cultural en Nueva York y la posibilidad de recorrer centros artísticos como The Metropolitan Museum of Art, el Museum of Modern Art, el Museo Guggenheim o el flamante The Shed, entre otros. Un guía de Fundación PROA acompañará al estudiante ganador, que viajará en grupo con otros dos seleccionados de las comunidades de San Nicolás y Neuquén.

El objetivo del programa fue darle mayor visibilidad a la creatividad de los estudiantes de arte, fomentar la experimentación en el campo del arte digital y brindar la posibilidad de realizar una formación intensiva en el exterior que, tras el regreso del ganador, pueda ser compartida con el resto de los alumnos.

"Es una oportunidad novedosa e inesperada. Como formadores, valoramos el enriquecimiento personal que se llevarán de esta experiencia y desde ya su ganador o ganadora que, tras el regreso, compartirá todo lo vivido con sus compañeros", afirmaba Virginia Papalardo, directora de la Escuela de Arte, el día del lanzamiento del concurso.

Fundación PROA es una fundación privada ubicada en el barrio de La Boca, Buenos Aires, que cuenta con el apoyo permanente de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. Dedicada a la difusión del arte moderno y contemporáneo, combina un amplio programa de exhibiciones temporarias, seminarios, conferencias, ciclos de cine, música y teatro y diversos programas educativos. En Campana, y a través de la articulación con Tenaris, lleva adelanta programas como Fototeca o el Ciclo de Cine Latinoamericano.

Mañana estarán exhibidas las 20 obras finalistas del concurso "Mi Ciudad + Nueva York" y se conocerá a la ganadora. Su creador podrá entonces ir despuntando el inglés.