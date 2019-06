La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 Cantlón denunció por Calumnias e Injurias a un medio provincial







Se trata de Real Politik, un portal de noticias que había publicado un artículo con serias acusaciones contra el edil y en el que no citaba ninguna fuente. La nota ya fue bajada del medio. El concejal agradeció a los medios por tener ética y seriedad y no hacerse eco de noticias falaces. El concejal Axel Cantlon inició una querella por calumnias e injurias contra el portal digital de noticias políticas Real Politik, que semanas atrás publicó una nota con fuertes denuncias contra el líder del espacio vecinal Más Campana. Cantlon inició la querella en el Departamento Judicial de Zárate-Campana y le llevó personalmente una copia al responsable del sitio web, que lo había acusado de serios delitos sin citar ninguna fuente de la supuesta investigación realizada. En ese sentido, el concejal agradeció que La Auténtica Defensa ni los medios de comunicación de la ciudad se hayan hecho eco de la noticia, que ya no puede encontrarse en el portal apuntado. Por eso el edil reconoció el "profesionalismo" de los periodistas de Campana. El artículo contra Cantlon fue publicado en el marco de la campaña electoral que lo tiene como protagonista y sea posiblemente uno de los candidatos. PARTIDO POLÍTICOS SE COMPROMETEN A COMBATIR LAS "FAKE NEWS" Firmaron un acuerdo a instancias de la Cámara Nacional Electoral. Estuvieron presentantes representantes de Cambiemos y el peronismo. También de la Corte Suprema de Justicia. Convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE), partidos políticos firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a "combatir la desinformación en redes sociales y plataformas digitales" en el marco de la campaña electoral. El acuerdo llamado "Compromiso Ético Digital" también fue suscripto por las empresas Facebook, Twitter, Google y WhatsApp, y por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros. "Nos hemos comprometido a fomentar el espíritu crítico, y a que el ciudadano pase la información por el tamiz de sus críticas. Es ambicioso, lo reconocemos, pero de eso se trata: de educar al soberano", dijo el juez de la Cámara Nacional Electoral Santiago Corcuera, quien estuvo a cargo de las palabras de apertura del acto que se realizó en el primer piso de la sede de la CNE. Acompañado por su par, el magistrado Alberto Dalla Vía, Corcuera reconoció que la iniciativa se trata de "un punto de partida". "Estas soluciones colaborativas son las únicas que tenemos a nuestro alcance. Le pedimos a la sociedad civil que ponga en marcha mecanismos de verificación acerca de lo que es o no es verdad", añadió. En el documento de dos páginas, los representantes de todos los partidos se comprometieron a "promover la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales". Entre los firmantes del acuerdo figuran el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el Presidente del PJ nacional José Luis Gioja; el líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas; entre otros.

Cantlón denunció por Calumnias e Injurias a un medio provincial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: