Colella: "Lo importante en los próximos días es terminar de lograr la unidad en Campana"

Así lo expresó el concejal Marco Colella en vísperas al cierre de alianzas electorales. En vísperas de lo que será el cierre de alianzas el próximo 12 del corriente mes, el referente de RED x Argentina en Campana, Marco Colella, realizó una apreciación sobre el camino que se viene transitando hacia la unidad de todo el arco peronista. "Estamos cerca de lograr la unidad y no debemos poner ninguna ambición personal por encima de la consolidación del Frente Patriótico a nivel local" afirmo el edil. "Lo más importante en los próximos días es terminar de lograr la unidad, empujando todos para el mismo lado" sostuvo Colella y agregó "RED x Argentina es una fuerza política que se constituye con uno de sus pilares en construir la unidad de todo el peronismo, creemos que este es el rol que nos toca jugar en este momento electoral". Con respecto a una posible candidatura suya participando de las PASO Colella indicó "creemos que tenemos cualidades para poder llevar adelante una candidatura a intendente pero consideramos que en el momento en que estamos debemos buscar el mejor referente, el mejor candidato de toda la unidad del peronismo; todos debemos tener participación desde el lugar donde mejor ayudemos a que el peronismo vuelva a ser gobierno en Campana". "En la unidad se debe respetar el trabajo y representación que cada espacio político tiene en la ciudad" sostuvo el concejal quien continúo diciendo "van 3 años y medio del gobierno de Cambiemos muy duros, donde muchos debimos poner el cuerpo para ponerle un freno a las políticas que van en contra de los vecinas, vecinos de Campana". Para concluir Marco Colella citó a Felipe Solá referente nacional de RED x Argentina quien dijo "Nadie dice que sea fácil. Por el contrario, aún nos queda mucho por andar y por hacer. Debemos construir escalón por escalón el triunfo que nos devuelva la esperanza a los argentinos". Su propuesta sobre el Programa de Educación Sexual Juvenil "Es importante poner en agenda políticas públicas orientadas a la información y prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como de embarazos no deseados, sobre todo cuando estas problemáticas alcanzan a los jóvenes" afirmó Marco Colella, concejal del bloque RED x Argentina en Campana quien presentó en la última sesión del HCD un "Proyecto de Comunicación". El dirigente local expresó que "la maternidad en muchos casos comienza poco después de la primera relación sexual, y las primeras uniones suelen formalizarse cerca o después de un embarazo, a menudo de manera involuntaria" y agregó "hoy existe en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación una línea telefónica gratuita la cual debería ser mas promocionada en redes sociales y medios de comunicación, porque de lo contrario los jóvenes no tienen conocimiento de su existencia". "Los nuestros jóvenes necesitan canales más informales, masivos y de rápida llegada a ellos, como lo son las redes sociales" comentó Colella y agregó "existen instituciones como Fundación Huésped o la propia Cruz Roja, que acostumbran a responder preguntas y a informar vía web o desde perfiles de redes sociales". Desde RED x Argentina lo que se propone es que "se realicen gestiones para la creación de un Programa de Educación Sexual Juvenil y que contemple el asesoramiento e información sobre las enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva, asó como intensificar la distribución de métodos anticonceptivos en forma gratuita". "Queremos que en Campana existan canales de consulta en redes sociales, se habilite un número de telefonía móvil para que a través de un mensaje de texto u otras aplicaciones como Whatsapp se puedan realizar consultas sobre información, riesgos y denuncias en todo lo atinente a la educación sexual y la salud reproductiva" concluyó Marco Colella.

Colella: "Lo importante en los próximos días es terminar de lograr la unidad en Campana"

