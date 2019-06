La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 Trabajo y desarrollo continuo









PARA AGENDAR En nuestra ciudad, el CeAT funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 en los siguientes lugares: Hospital "San José" (Tel. 407308), Bº Villanueva (Berutti 1318- Tel. 428954), Bº Lubo (Cordeu 785- Tel. 449850), Bº Las Praderas (Verdier 508) y Bº San Cayetano (Bidegain 220- Tel. 461581). PERSONAL DEL CEAT Directora: Juana Fornarini Vice-directora: Alicia Zamudia Estimuladoras tempranas: Denis, Verónica; Bonanno, Vanesa; Russell, Marina; Cozzo, María José; Sarmiento, Mayra; Froschauer, Daniela; Tosar, Guadalupe; Marchese, Mónica; González, Carla; Boetti, Belén; Lofrano, Fernanda y Méndez, Gisela. Equipo Técnico: Fonoaudiólogas: Farabollini, Viviana. Masciangelo, Viviana. Norese Nazaret Terapistas ocupacionales: Martín, Milena. Tabla, Lucía. Santoli, Yésica. Asistentes educacionales: Fischer, Katia. Latashen, Griselda. Asistentes sociales: Muga, Jorge. Martinoli, Florencia. Guerra, María de Los Ángeles. Equipo de salud: Psicóloga: Gómez, Mercedes Kinesióloga: Marabotti, María Laura. El Centro de Estimulación Temprana Nº1 tiene una labor importante en los primeros años de vida de un niño. El equipo trabaja de manera transdiciplinaria en el Hospital San José y en cuatro barrios de la ciudad: Las Praderas, San Cayetano, Villanueva y Lubo. Trabajar de lo que se ama es un privilegio. Y cuando el trabajo que se lleva adelante le mejora la vida a otra persona, es doblemente gratificante. El Centro de Atención Temprana (CeAt Nº1) funciona en esta comunidad desde hace 28 años; ha logrado un indudable reconocimiento respecto al desarrollo socio educativo comunitario. Es un servicio gratuito que pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, trabajando articuladamente con el área de Salud. La tarea más importante que tiene el CeAt es "la Promoción, Prevención y Detección de la población Infantil que requiera de este servicio, centrándose como institución escolar en la Atención Educativa de niños derivados por sus pediatras", asegura Juana R. Fornarini directora desde junio del año pasado. Desde una mirada transdiciplinaria (maestras estimuladoras, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogas, kinesióloga, asistente social, asistente educacional) se diseñan abordajes colaborativos con otros responsables del desarrollo infantil, concretando intervenciones coherentes con los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo durante los primeros 3 años de vida de los niños. La Auténtica Defensa visitó uno de los encuentros semanales que realiza el grupo donde allí exponen no solamente los casos, las problemáticas, las situaciones a desarrollar sino se trabajan proyectos, se arrojan ideas y se actúa. "Es un grupo muy activo, tienen distintos roles muy ricos. Se trabaja en equipo y con chicos de 0 a 3 años, los cuales son derivados con una Certificación Médica por sus pediatras con un diagnóstico de presunción o diagnostico puntual. Participa la familia y es una evolución conjunta entre el bebe, la familia y nosotros acompañando", agrega la directora. María Laura Marabotti es una de las mujeres presentes, es kinesióloga con 25 años de profesión y casi 20 que está en el Hospital San José trabajando en el Centro de Estimulación. "Hacemos detección y asesoramiento en temas relacionados con problemas físicos, problemas en el desarrollo motriz, el cuidado de las posturas y el déficit en el movimiento sea transitorio o permanente". Luego agrega "estoy muy contenta, orgullosa de permanecer y de pertenecer a este grupo de trabajo, el centro de estimulación es muy importante, cumple una función única. Se trabaja en la prevención y acompañar el desarrollo del niño en la primera infancia, hay que cuidar y seguir fomentando". "Somos un referente en la familia y para la comunidad. El trabajo en redes es importante", expresa Jorge Muga, Asistente Social quien trabaja en conjunto con Ángeles Guerra y con Florencia Martinoli. "Somos efectores en el segundo nivel de salud porque el primer nivel es la detección que se realiza desde el Hospital o la derivación que realiza el médico. Específicamente trabajamos fuerte con los trámites de discapacidad, de ingresar al niño dentro del marco legal vigente. Realizamos asesoramiento a las familias, derivaciones a otros niveles de salud para continuar tratamientos y/o seguimiento de asistencia". Muga trabaja desde agosto del 2014 en la extensión de San Cayetano. Lo que más preocupa entre la población es la carencia a nivel alimenticio. "Las madres más allá que se nos acerquen por una derivación médica, manifiestan que pasan hambre, piden alimentos, pañales, no pueden acceder a la medicación que les da el médico". En relación a lo dicho "lo vemos porque estamos en el barrio, no hay otros ojos que lo ven. Hoy somos la voz de la mayoría de las personas del barrio que lo trasladamos a otro nivel para gestionar lo que nos están pidiendo". Una de las fortalezas del servicio es que "conocemos a todos los nenes personalmente, tenemos contacto directo con las familias y nos da un plus en nuestro trabajo diario". Detalla que trabajan con otras ONG´s de los barrios así como también los CAPS y los CICS y referentes barriales. Otra rama importante en el crecimiento del niño es el habla. En este caso Viviana Farabollini, Fonoaudióloga expresa "hay muchas dificultades en comenzar a hablar, los padres están muy ocupados y se pierden el hecho de poder anticipar las cosas con el nene", recomienda "orientar a jugar a través del habla". Hace un año trabaja en la extensión del barrio Lubo; "lo principal es que el niño se comunique, no sólo a través de las palabras, que es importante, sino de otros marcadores como la miradas, los gestos, la mirada con la mamá, la mirada de un juguete con mamá eso se llama atención conjunta. Es lo principal para que el chico más adelante adquiera lenguaje". "Se trabaja siempre a través del juego, es el deseo del niño el motor y el impulso de poder llevar a cabo la evolución psicomotora" cuenta Vanesa Bonanno, Estimuladora Temprana quien desde hace catorce años trabaja en el Hospital y hace tres años en la extensión de San Cayetano. "Son realidades diferentes, apuntamos al desarrollo y es fundamental tener el contacto con los pediàtras. El trabajo en equipo es fundamental, no se podría trabajar de otra manera". Al igual que su compañera Milena Martín (Terapista Ocupacional) define que "la ocupación principal del niño es el juego, quizás los padres no se manejan, no se dan la maña, siempre buscamos y apuntamos a la autonomía del chico, mejorar la calidad de vida y lo hacemos en equipo". "Contamos con un excelente equipo de profesionales, soy una agradecida de estar en esta institución porque se puede trabajar en equipo y nos apoyamos entre todos", concluye Fornarini, directora del CeAt Nº1.



