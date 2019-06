Publicidad Si se trata de elegir destinos caribeños con playas, mar cálido, aguas templadas y palmeras, uno de los sitios que se lleva cada año un alto porcentajes de argentinos es República Dominicana. Se trata de un país que ocupa un poco más de los 2/3 orientales de La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores. El tercio occidental de la isla está ocupado por Haití. Es el segundo país mayor del Caribe (después de Cuba). Claro que en Dominicana hay otros puntos turísticos, como La Romana (Bayahibe), Puerto Plata o la de incipiente Samaná, pero Punta Cana es la que recibe alrededor de cuatro millones de visitantes cada año. Años atrás, esas cifras eran alimentadas principalmente por los mercados de EE.UU y Europa, pero la aparición de ofertas de vuelos de compañías aéreas que en poco más de 10 horas lo depositan a uno en la playa, hizo que el mercado Latinoamericano se convierta en uno de los principales de la isla. Con sus más de 40 kilómetros de playas de arenas blancas, palmeras, un mar azul verdoso y su lujosa y amplia infraestructura hotelera la convierten en el destino turístico más visitado del Caribe durante todo el año sus magníficos resorts localizados directamente en las playas, hacen que sus vacaciones sean inolvidables. La mayoría de los resorts en este polo turístico disponen de discotecas, restaurantes temáticos, Spa, tiendas de ropa y de regalos, muchos de ellos cuentan además con casinos, campos de golf e infinidad de actividades para sus huéspedes. Pero lo que muchos quisieran saber siempre es, además de los magníficos resorts All Inclusive, que otras cosas se puede hacer fuera de los hoteles? Entre sus atractivos principales destacamos los siguientes: Ojos Indígenas: Caminar por grandes jardines llenos de orquídeas y plantas tropicales o interactuar con grandes y coloridos papagayos, delfines o lobos marinos, son algunas de las sorpresas que nos esperan aquí. Son 600 hectáreas muy bien custodiadas por guarda parques, en cuyo corazón, luego de una caminata de 15 minutos en medio de la selva virgen, es posible descubrir 12 lagunas internas, de cristalinas aguas dulces, producto de afloramientos del curso del río Yauya que fluye hacia el mar. En algunas de esas lagunas incluso es posible sumergirse y nadar entre peces y tortugas. Es una zona de manglares que integran el área protegida y cuya vigorosa naturaleza permite visitar jardines frutales y botánicos; conocer granjas de iguanas y de abejas;?pasar por un zoológico con animales domesticados, y aprender algo de las 80 especies de aves, 160 de insectos y 500 de plantas autóctonas allí existentes. Isla Saona: está situada al Sureste de la República Dominicana y es una de las islas más grandes. Se encuentra en la provincia de La Romana (Bayahibe) y forma parte del Parque Nacional del Este. Son kilométricas playas vírgenes de fina arena de color blanco y playas llenas de cocoteros. Tiene una fauna y flora muy variada: tortugas carey, manatíes, cotorras verdes, jautías, etc. Es un auténtico paraíso tropical. El color turquesa del mar, un sol radiante, arena blanca, aguas cristalinas y estrellas de mar. Una excursión recomendada para familias, amigos y parejas, para disfrutar de un día completo en el paraíso. Se llega luego de un paseo de 1 hora en barco desde Punta Cana o 15 minutos desde Bayahibe. Dolphin Explorer: Es un parque natural cuyo atractivo principal es el nado e interacción con delfines en su hábitat natural. Ideal para amantes de la aventura. Hay algunas cosas en la vida que realmente pueden dejarlos sin aliento, y nadar con delfines es definitivamente uno de ellas. Buceo en Isla Catalina: Es una isla deshabitada, con kilómetros de playa. Realmente paradisíaco. Posee diversas bellezas naturales, una de ellas son sus playas increíbles con arenas blancas y aguas cristalinas que la rodean, perfecta para hacer buceo. Altos de Chavón: Está ubicado en La Romana (Bayahibe), a 110 kilómetros de Punta Cana. Se trata de la réplica de una aldea mediterránea del siglo XVII, construida a mediados de los 70. Además, es considerado por los dominicanos como un pueblo de artistas. Hay talleres, tiendas de artesanía, galerías, restaurantes y bares. Funciona también en el lugar un Centro Cultural y el Museo Arqueológico Nacional. Higuey: La ciudad fue fundada en 1505 por el conquistador español Juan de Esquivel. Un lugar ineludible es la Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, lugar de peregrinaje para dominicanos y extranjeros, especialmente los haitianos. En materia de playas no podemos dejar de recomendar las siguientes: Playa Blanca, Punta Cana: Como en casi todas las playas públicas, hay un restaurante homónimo, si bien no es obligatorio consumir allí para poder disfrutar de la playa. Es una playa bastante paradisíaca, con arena blanca y aguas turquesas y cristalinas. A pocos metros de la playa hay un pequeño arrecife de coral, lo cual la convierte en una magnífica playa para la práctica del snorkel. También es posible practicar el buceo en las inmediaciones de la playa. Es una de las mejores playas de Punta Cana. Playa Macao, Bávaro: Situada a las afueras de Bávaro, está orientada al norte, lo cual hace que sea una de las playas con más olas de la zona (es posible alquilar tablas de surf y boogies en la propia playa). La ubicación de la playa, lejos de cualquier hotel o resort, hace que sólo sea posible acceder en coche. Por otro lado, el ambiente es menos turístico que en otras playas, pudiéndose encontrar a mucha más gente local que en el resto de playas, lo cual la hace más divertida y auténtica. Es posible disfrutar de muy buena comida a precios locales, comprar algo de artesanía o de productos locales en la propia playa. La arena no es tan blanca como la de otras playas, pero no por ello menos hermosa. El agua, a pesar de las olas, está limpia y clara. Playa Juanillo, Cap Cana: Se trata de una playa espectacular, muy larga y poco concurrida. Está situada en Cap Cana, al sur de Punta Cana, una zona con muchos menos hoteles y por lo tanto más tranquila. Su arena es tan blanca como la de playa blanca, pero de una textura más fina todavía. Realmente espectacular. El agua es también bastante clara y tranquila. Hay algo de algas, lo cual también atrae un poco de vida marina, pero no hay arrecifes de coral en las inmediaciones. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Punta Cana (República Dominicana)

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: