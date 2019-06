La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 Opinión:

Solo por un momento

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

Quiero solo por un momento, permitirme un poco de vuelo imaginativo. Planificar tiene mucho de aventura creativa. Quienes soñaron una ciudad en su momento dieron rienda suelta a su visión a veces lírica de lo que habría de constituir los espacios vitales de una comunidad. En las ciudades europeas, los condicionantes físicos que fueron en el pasado los hechos relevantes de las fortalezas feudales constituyeron limitantes físicas y obligaron a una visión de respeto por tradiciones y topografía. En las ciudades americanas, que partieron casi en la mayoría de los casos de tierra rasa, la cuestión fue quizás más geométrica y racional. Campana es un caso especial. El ferrocarril y las actividades productivas la condicionaron como las murallas de las ciudades feudales y esa limitante con el tiempo y las oportunidades de desarrollo y crecimiento, se fueron transformando en un corsé que delimita, pero a la vez oprime y condiciona. Así como en la ciudad feudal surgen las situaciones de extramuros, y lo que está afuera, en muchos casos tiene una riqueza natural y perceptual mucho más valiosa e inexplotada. El ferrocarril es la valla más importante en el acceso al disfrute del río. Y haciendo base en el postulado del principio de este artículo, la inquietud que me planteo, es ¿Qué sucedería, si aplicando un pensamiento lateral, analizáramos variantes no convencionales para el ferrocarril? Estamos en pleno auge de los soterramientos. El ferrocarril Sarmiento está en plena obra hoy un poco ralentizada, pero con casi 6 kilómetros de lo total programado. Son 18 kilómetros de longitud y 25 metros promedio de profundidad. Quizás pensar en el soterramiento de nuestro ferrocarril, es una utopía probablemente no tan fantástica. Pero antes de analizar esta utopía, pensemos en qué imagen diferente nos daría la continuidad física de las calles Belgrano, San Martin, Rawson, Castelli y Castilla, sin las vías del ferrocarril, y con acceso directo a la costa. Cualquiera fuere el proyecto de la costanera lo relevante es la continuidad pérdida de la trama urbana y su acceso al río. Además de la continuidad visual la accesibilidad implica una ventaja objetiva en la relación directa con el espacio más significativo de la ciudad. El problema que siempre va a tener la costanera, por más significativo que resulte el proyecto que se ejecute, es ese cisma del acceso restringido a dos puntos específicos, que casi se reducen a uno solo, la calle Beruti. En la medida que no logremos perforar esa barrera física la costanera habrá de ser el espacio que está del otro lado del ferrocarril siempre. Por eso las alternativas de derivación ferroviaria son un dato no menor a pensar. En planificación urbana no existen los imposibles. Hay opciones más difíciles que otras. En un contexto donde los ferrocarriles de pasajeros están minimizados y la oportunidad estratégica pasa por la revalorización de la función de transportes de cargas, pierde sentido la localización de las vías en el centro estratégico de una ciudad. Pensemos que los trenes de alta velocidad en Europa prácticamente se han desarrollado en nuevos trazados y las estaciones de los centros urbanos hay pasado a ser de transporte local o se han desarticulado. Sin ir más lejos, acá en Santa Fe, la estación de Rosario Central, ya no cumple funciones ferroviarias y es hoy un centro cultural. Por eso no es tan inviable pensar en alternativas a la localización o en opciones de tratamiento como el caso del soterramiento. En nuestro caso la cercanía del río implica una cuestión en lo que respecta a la presencia de las napas, pero estudios de suelo de la zona del bajo ubican un manto firme en profundidades variables de 7 a 14 metros, considerablemente menor profundidad que lo que se está ejecutando en el Sarmiento y lo suficiente como para vadear los desagües urbanos. O sea que es difícil e improbable pero no imposible. Con la reciente inauguración del paseo del bajo en Capital, también se puede analizar algo interesante. Es una situación cercana al río con similares problemas a los que plantea nuestro sector en análisis, y sin embargo con esas cajas estancas que se resuelve el corredor vial del bajo, tenemos una solución posible para nuestro ferrocarril, y eso ha generado una continuidad superficial con un parque urbano, y una accesibilidad casi impensada para el sector de los docs históricos. Y por último y para seguir con la utopía otra alternativa es la modificación de la traza del ferrocarril, hecho que en muchas ocasiones ha resultado una opción razonable. Soñar no cuesta nada y en base a esto, vale recordar aquel proverbio famoso que la historia lo adjudica a Kioto, un poeta japonés, "Las grandes obras de las instituciones las sueñan los santos locos, las realizan los luchadores natos, las aprovechan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos". Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Solo por un momento

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: