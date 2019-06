¿Cómo fomentar la responsabilidad en los niños?

Una de las tareas más importantes dentro de la formación de nuestros hijos es la de enseñarles a ser responsables. Este valor se debe inculcar desde que los niños son pequeños y no cuando empieza a tener problemas con ellos porque no ayudan en las tareas de la casa ni tampoco cumplen con sus obligaciones personales. Para lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de responsabilidad, se requiere de información, paciencia, constancia, confianza; permitiéndole que participe en la toma de decisiones, darle oportunidad de asumir el resultado de sus acciones, comprender los fracasos y limitaciones así como elogiar sus logros. Todo esto, haciéndole saber que cuenta con el afecto y apoyo incondicional de su padre y madre, pero también no debe de olvidar un aspecto esencial, enseñarle con el ejemplo; es más fácil que el niño aprenda este valor si sus padres los practican constantemente. Las medidas que los padres deben llevar a cabo para fomentar la responsabilidad son: - Establecer normas que sirvan como punto de referencia, las cuales el niño asumirá conforme vaya creciendo. - Comienza por ponerle tareas simples para luego y poco a poco ir pidiéndole otras más complejas. - Se muy claro al decirles a tus hijos lo que tú esperas de ellos. - Diles paso a paso lo que los niños deben hacer. - Enséñales a valerse por sí mismos, de enfrentarse a las dificultades, de conocer el valor de las cosas, etc. Hazles ver que su esfuerzo es algo natural, no un medio para conseguir una meta. - Aunque los niños sean pequeños, debe haber algo en la casa que puedan hacer como recoger sus juguetes, poner la mesa, hacer el agua, sacudir, etc. - De igual manera la responsabilidad está presente cuando los haces conscientes de que deben cumplir con los reglamentos de alguna actividad extraescolar que realicen, incluyendo las dificultades que esta conlleve. Acuérdate, las tareas deben tener una dificultad moderada y progresiva, y sobre todo adecuarlas a la edad y capacidad del niño. - Nunca te responsabilices de las tareas que tus hijos deben cumplir, se les puede ayudar, orientar, asesorar, pero no asumir esas responsabilidades de forma que el niño se desentienda. Mantente firme y no pierdas la paciencia. Autor: Ere Luna. T.C. Vida Alterna www.peques.com.mx



¿Cómo fomentar la responsabilidad en los niños?

