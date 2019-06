En reiteradas ocasiones en nuestra vida necesitamos emprender viajes, visitar algunos seres queridos, sentir presencias muy añoradas; ¡son lindos los viajes!, y así vamos recorriendo los caminos de nuestra amada Argentina, que es tan generosa en belleza; con las cuatro estaciones, nos ofrece sembradíos, vegetación, agua, riquezas en la tierra incalculables, flores que engalanan distintos predios. se ofrecen a diestra y siniestra; entendiendo que la primavera u otra estación esté a la vista, vestida de fragancias, variados tonos de verdes, continuas melodías de pájaros, etc. Todo lo mencionado pertenece a la creación de Dios y a la voluntad que el creador depositó sobre sus hijos para concretar los trabajos y actividades, muy respetables, por cierto, el hombre y la mujer de campo merecen grandes elogios por su tenacidad; ante lluvias, calor, frio, etc., siempre los sorprenderá en sus labores. La Biblia dice en el (Salmo 104:14-15) que Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre. el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre, todas estas maravillas nos regaló Dios, y nos puso por mayordomos terrenales, para disfrutar y entender que cada actitud nuestra, tendrá su aprobación, si lo hacemos con fe esperanza y amor, siguiendo las instrucciones que él nos dejó en su libro, "La Biblia", por tal motivo mi hermano, mi amigo/a, buen lector, te invito a leerla y reflexionar en su lectura, y comprobarás que no todo está tan mal, el Padre eterno, ya nos advirtió, y no dijo que aquí todo será venturoso. (Juan 16:33) Jesús explica que; "En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo". No es conveniente el pesimismo, porque a cada día le sucede un amanecer, que trae consigo alguna solución a tu problema y al mío también. (Habacuc 3:17,18) "Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas; aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento; aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Tenemos un Dios bueno, que "no nos dará una carga que no podamos soportar" (1ra Cor. 10:13), por tanto, la inflación, el gobierno, el dólar, la inseguridad, son temas muy actuales y dignos de ser tratados, y también solucionados a la brevedad, y seguro que guiados por el omnipotente todo será posible, Dios es el creador, el dueño del universo, resplandece sobre él, y a todos sus hijos, los que estamos tomados de su mano, nos alcanzará su luz y sus promesas. (Isaías 41: 10) dice; no temas, porque yo estoy contigo: no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré: te sostendré con mi diestra victoriosa. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Viajes"

Por Rosa Buhalezuk

