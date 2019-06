"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32).

¿Por qué el hecho de no tener miedo puede salvarnos? Creo que la capacidad de mantener un alto nivel vibratorio, a través de la fe, puede permitirnos ignorar la regresión que provoca el miedo.

Giorgio: Has explicado el concepto perfectamente: el miedo queda anulado por la fuerza interior y por lo tanto desaparece. El cerebro es una máquina perfecta y funciona con procesos químicos, adrenalina, etc. En el momento que el espíritu (el cerebro del cerebro) tiene la fuerza de gobernarlo, el cerebro genera esos elementos químicos relacionados con las neuronas que hacen que el sentimiento del miedo se exprese. Es decir, la fuerza de impedirles producir esas sustancias que luego nos hacen tener esas sensaciones a las que llamamos sentimientos. El miedo es un sentimiento muy fuerte, al igual que la pasión de los sentidos, como la fuerza creadora, pero jamás podrá alcanzar al mayor de los sentimientos: el Amor. Cuando el Amor te invade eres tú quien gobierna todos los demás sentimientos: al de posesión, al de los celos, al de la envidia y al del miedo, que es el más peligroso. ¡Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de que somos una familia! Si no logramos vivirlo en condiciones normales, queramos o no, seremos puestos a prueba por los acontecimientos hasta que comprendamos porque algún día nuestros hijos entrarán en el Nuevo Reino. Por lo general cuando uno educa a sus hijos respetando determinados valores ellos crecerán según los mismos. Luego siempre hay excepciones para bien, o para mal: el hijo de Impastato nació en el seno de una familia y se rebeló (pero se trata de un misionero), así como ha habido grandes personajes históricos cuyos hijos eran perversos. Pero nosotros somos hijos de los Seres de Luz, de Cristo y Él quiere inculcarnos con amor, o con severidad si nos comportamos mal, que somos una familia. Cuando nuestros hijos hereden el Renio y sean hombres no dirán: "Formo parte del Arca, soy amigo de..." dirán: "Somos una familia" porque nuestra comunidad espiritual lo será. Nos tenemos que sentir así y si aún no lo sentimos Ellos nos seguirán impulsando día tras día a hacerlo. Aquellos que se merecen pasar a la Nueva Era no serán elegidos singularmente. El Juicio de Cristo será individual, pero si lo superas entrarás al Nuevo Reino como comunidad. Te preguntarán: "-¿A qué comunidad perteneces?" y responderás: "-A la de un tal Bongiovanni, o de Gino Strada, o de San Francisco"... Si las fuerzas de la Naturaleza nos arrollan será para reforzar nuestro espíritu comunitario, no para destruirlo, por lo tanto, son actos de amor y tenemos que agradecer.

¿El hecho de que se haya abierto una falla en la cima de la montaña del Redentor es una señal para nosotros?

Giorgio: Te respondo con un símbolo. Existen dos corrientes de pensamiento con respecto al Getsemaní, donde Jesús se preparaba para morir. La primera sostiene que se lo merecía, la otra que era inocente. Tuvo miedo, lo superó y se sacrificó por nosotros. Tenemos que elegir la opción "A", o "B" incluso con respecto al terremoto en Le Marche, la primera es que: llegó un castigo para nosotros que servimos a esta Obra, comenzando por mi hasta llegar a todas las Arcas, que todo es falso y que Dios me está castigando. En cambio, la otra es que: tenemos que dar el ejemplo de amor, de unión, de alegría, de fe y de servicio a Cristo a todos, a pesar de que estemos en el Getsemaní. Que cada uno elija la opción que más le guste, yo elegí la última. Si un hermano me dijera: "Éste es un castigo para tí porque estás desobedeciendo, te has alejado del camino y ya no eres el de antes, yo me voy". Que lo haga, pero nuestra versión es otra, es la opuesta. Incluso es más lógica porque si me presento frente a miles de personas y anuncio catástrofes, terremotos, maremotos alguien podría decir: "-Gracias, tú te quedas allí sentado en una isla paradisíaca, mientras nosotros estamos aquí sufriendo". En cambio, estoy en condiciones de responder: "-Vengo de un territorio que ha sido afectado por el terremoto en el que estamos padeciendo catástrofes, pero estoy aquí y la señal que Dios nos está mandando es esta". Mi misión no es la de ir a ayudar a las personas en los centros de asistencia, en cambio FUNIMA International está juntando donaciones para llevar a dichos centros. Es algo que tienen que hacer los demás, yo tengo el deber de decir que hemos sido azotados por Dios y despertar a las almas. Lo que tengo que hacer es despertar al espíritu no encargarme de la materia.

